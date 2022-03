Nella terza e ultima giornata di gare dei Mondiali indoor di atletica leggera a Belgrado, Gianmarco Tamberi conquista la medaglia di bronzo nel salto in alto. Il campione olimpico a Tokyo 2020, alla sua prima vera apparizione stagionale, chiude la propria prestazione a 2.31m, non riuscendo a saltare la misura di 2.34. “Gimbo” sale comunque sul podio alle spalle del coreano Woo e dello svizzero Gasch, per un buonissimo risultato dopo un lungo stop.

