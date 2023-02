Roma, Mourinho:” Una vittoria meritata”

Roma di Mourinho ha battuto 1-0 il Verona all’Olimpico

Una vittoria meritata dai ragazzi per lo sforzo fatto anche dopo la fatica in Austria, e anche per chi ha giocato meno”. Se i tifosi fischiano al primo passaggia sbagliato , questo non ci aiuta”.

“Solbakken sta imparando a giocare tatticamente con noi, Belotti era un po’ che non giocava. El Shaarawy sta facendo molto bene, Zalewski gioca bene ovunque. Secondo me questa squadra non ha il credito che merita”

La Roma è terza in classifica: “Parliamo a fine stagione di quanto fatto. Non do interviste, parlo solo quando obbligato”.