Ritorna in Tv MONDO CROCIERA,il programma televisivo che gira i luoghi più belli al mondo, a bordo delle navi da crociera più belle al mondo.

Milano, 20 Febbraio 2023 – Il giro del mondo in 18 puntate: è il viaggio straordinario compiuto da Mondo Crociera, il programma ideato e condotto da Floriano Omoboni nella foto con Pierfrancesco Vago.

che torna per il diciottesimo anno, lunedì 20 febbraio alle ore 20 su Sportitalia ( lcn 60) e a seguire su Sportoutdoor.tv.

Ogni settimana, fino a giugno, saliremo a bordo delle navi da crociera più belle del mondo, alla scoperta di mete remote e stupefacenti.

La prima puntata sarà dedicata interamente al varo della futuristica MSC WORLD EUROPA avvenuto a Doha, in Qatar, lo scorso novembre.

“Quest’anno partiamo con una puntata speciale dedicata al varo di una nuova nave all’avanguardia, molto più di un semplice mezzo di trasporto,

ma un hotel galleggiante a 5 stelle dotato di ogni confort. – dichiara Floriano Omoboni –.

Quando abbiamo iniziato circa 20 anni fa con Mondo Crociera, erano in pochi a scegliere questo tipo di vacanza, considerata elitaria.

Oggi le cose sono cambiate: sono sempre di più le persone che scelgono di salire a bordo di una grande nave per scoprire in poco tempo tante più meraviglie possibili del pianeta,

senza doversi preoccupare degli spostamenti.

E’ anche cambiato il tipo di pubblico: se fino a qualche anno fa erano per lo più gli anziani a scegliere la crociera, oggi ci sono anche tanti giovani e famiglie.

Ogni puntata racconteremo sia la “vita di bordo” dei viaggiatori, sia i luoghi meravigliosi che visiteremo”.

Continua così la collaborazione ormai quasi ventennale con MSC Crociere, che negli anni ha rivoluzionato completamente il mondo delle crociere.

“Ringraziamo Mondo Crociera e il canale televisivo Sportoutdoor.tv per aver sempre creduto in noi e averci seguito negli anni in un percorso fantastico di crescita”, dichiara Pierfrancesco Vago, Presidente di MSC Crociere.

Nel corso delle puntate 2023 di Mondo Crociera sono tantissime le mete da scoprire.

Si andrà in Medio Oriente, con tappa nel Emirati Arabi e nel Mar Rosso passando per l’Arabia Saudita, la Giordania, il Golfo Persico,

ma anche alla scoperta dei paesaggi nordici spettacolari dei Fiordi Norvegesi, Capo Nord, Circolo Polare Artico,

fino alle terre remote del Sudamerica, dalla Patagonia cilena alla Terra del Fuoco e Capo Horn, raggiungendo anche la penisola Antartica.

Si viaggerà poi tra le tappe più belle del Mediterraneo e dei Caraibi con MSC Crociere, si farà tappa nell’isola gioiello di Ocean Cay alle Bahamas

e assisteremo alla consegna della moneta su Explora 2, nave della nuova compagnia Explora Journey, per arrivare poi tra le bellezze della nostra Sardegna con i traghetti GNV.

Mondo Crociera va in onda ogni settimana su Sportitalia e su un network di tv locali ma raggiunge anche milioni di persone in Europa grazie a Sportoutdoor.tv,

il canale televisivo di sport e turismo programmato 24/24 h e 7/7gg sulle più importanti smart tv di ultima generazione come Samsung Tv Plus,

visibile in Italia sul canale 4513 e in Svizzera sul 4514, Rakuten TV, presente in Italia, Germania, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia e Rllax TV, visibile in 21 paesi del mondo.

In questo modo le puntate rimangono visibili molto più a lungo rispetto alla messa in onda in una determinata fascia oraria,

consentendo di raggiungere un pubblico vasto e variegato.

E presto Mondo Crociera e tutti i programmi di Sportoutdoor saranno disponibili, oltre che sul digitale terrestre e smart tv europee,

h24 anche su Sportitalia e su numerose tv locali grazie all’innovativo sistema HBB TV presente nelle tv di ultima generazione.

Il programma Mondo Crociera è inoltre sempre online sulla piattaforma Sportoutoor.tv, che ospita anche altri 4 format sempre ideati e condotti da Floriano Omoboni:

-Ski Magazine, già in onda ogni settimana per raccontare il meglio della montagna, neve, sport invernali,

-S4, il talk show dedicato alle 4 S (Sport, Sun, Sea e Snow) che ospita campioni e protagonisti del mondo dello sport e del turismo,

– Blu Sport, dedicato alla nautica e agli sport acquatici,

-Hard Trek, con focus su outdoor,trekking, sky race, e-bike e corsa.