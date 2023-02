Storica vittoria della Germani Brescia

ùLa formazione lombarda, che era arrivata alla Coppa Italia di basket da testa di serie numero 8 e dopo sei sconfitte consecutive in campionato, alza il trofeo. La Leonessa ruggisce al PalaAlpitour di Torino, sconfiggendo 84-76 la Virtus Bologna in una gara dominata per ampi tratti, nonostante un superlativo Belinelli (24 punti). Primo trofeo per Brescia, trascinata dai 26 punti di Dellavalle.