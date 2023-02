Cittadella ribalta la Reggina in una giornata dedicata alla solidarietà.

Le maglie autografate di Perticone, Branca e Antonucci all’asta.



Il calcio e la solidarietà camminano tenendosi per mano e il Cittadella dimostra, ancora una volta, quanto abbia a cuore i temi sociali.

Prima della partita il Cittadella con i suoi tifosi aveva comunque vinto un’altra partita, quella della solidarietà, in campo e sugli spalti con uno striscione dedicato al piccolo Francesco “Francesco nato per combattere”.



La squadra è scesa in campo insieme a Francesco, bambino affetto dalla Sindrome di Sanfilippo, malattia rara neurodegenerativa ad oggi senza una cura.

In occasione del match casalingo del Cittadella, la Società si è resa protagonista di una bellissima iniziativa. Il club, dopo essersi messo in contatto con l’associazione Sanfilippo Fighters, ha deciso di essere accanto a tutti i bambini affetti da una malattia incurabile, la Mucopolisaccaridosi di tipo III facendo accedere in campo Francesco, accompagnato dal fratello e dal suo papà, donando a fine gara tre maglie da mettere all’asta il cui ricavato sarà destinato alla ricerca.



Di seguito vengono riportati i link per poter partecipare all’asta solidale e aggiudicarsi le maglie autografate di Perticone, Branca e Antonucci.







Link asta



https://www.ebay.it/itm/394471222309



https://www.ebay.it/itm/394471222814



https://www.ebay.it/itm/394471223220