Andrea Cola: dall’italiano al mondiale

(di Paolo Ferrini).- Nel 2023 il giovane pilota romano, neo-campione italiano Gran Turismo Endurance GT3 Pro-Am, parteciperà al campionato Fanatec World Challenge GT con una Audi R8 del team belga Boutsen VDS.Foto: Cola , Olivier e Amaury

Ha appena finito di festeggiare il titolo tricolore nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2022 ed Andrea Cola di tuffa in una nuova avventura sportiva. Quest’anno il giovane pilota romano sarà al via delle prove europee del Fanatec Wolrd Challenge GT con una delle due Audi R8 GT3 Evo2 con motore V10-5.200 da 585 CV del team belga Boutsen VDS. Suoi compagni di avventura saranno i francesi Adam Eteki, Cesar Gazeau, Aurelien Panis, l’americano Roee Meyuhaus, il romano Alberto di Folco.

«Quando lo scorso anno partecipai all’ultima gara del World Challenge GT a Barcellona» dice Andrea Cola commentando la notizia «ho toccato con mano l’altissimo livello tecnico di team e di piloti dei quali fino ad allora avevo solo sentito parlare e ne rimasi affascinato. Il GTWC era ciò che volevo. Sono immensamente felice di aver realizzato il mio sogno e soprattutto molto orgoglioso di poterlo fare in una squadra con una grande tradizione sportiva con il team Boutsen VDS. Darò il 110% per ripagare la fiducia che hanno riposto in me».

Compagni di viaggio di Andrea Cola in questa sua nuova avventura sportiva sono i tradizionali sponsor Hobbit, Enterprise, Coes ai quali si sono aggiunti Cambielli Edilfriuli e A.T. Gruppo Cambielli. In particolare, la presenza di un colosso come Cambielli Edilfriuli ha dato negli ultimi due anni un segnale importante destinato a dare ulteriore accelerazione alla (già veloce) carriera di Andrea Cola. Anche quest’anno Cola correrà con il patrocinio dell’Automobile Club di Roma che dal 2020 segue la sua attività sportiva dopo averlo indicato come migliore promessa romana dell’anno precedente.

Il primo appuntamento con il Fanatec World Challenge è per il weekend del 22-23 Aprile all’Autodromo Nazione di Monza cui seguiranno le gare del Paul Ricard (Francia), Nurburgring (Germania), del Barcellona (Spagna) ed, evento ”clue” del campionato, la 24 Ore di Spa-Francorchamps (Belgio).

Nato a Roma il 9 Giugno 1999, nello stesso mese del 2016 Andrea Cola ha esordito a metà campionato nel F2 Italian Trophy con una monoposto di Formula Abarth, ottenendo 4 vittorie e 2 secondi posti nelle sole 6 gare alle quali ha partecipato. Quanto basta per chiudere la stagione al secondo posto di categoria e nella classifica under 26. Nel 2017 è passato in Formula 3 con la Dallara F312 motorizzata Mercedes e gommata Pirelli del team Monolite Racing di Rudi Mariotto e ha vinto i campionati FIA-CEZ e AMF F3, titolo quest’ultimo che ha poi riconquistato nel 2018 e nel 2019, quando ha fatto il “triplete” aggiudicandosi anche il Campionato Middle European F3.

Nello stesso anno 2017 è risultato in assoluto il pilota più veloce della stagione sul circuito di Vallelunga coprendo un giro in 1’29”226 alla media di 164,817 km/h. Ad Agosto 2018 ha stabilito invece il nuovo giro record assoluto del circuito croato di Rijeka-Grobnik in 1’18”774 (il record precedente resisteva da 30 anni ed era stato stabilito nel 1988 da Keke Rosberg su McLaren-Honda F1 in 1’19”03). A fine stagione Andrea Cola è stato eletto migliore promessa 2019 dell’automobilismo italiano dagli ascoltatori e dai lettori di LiveGP.it, la prima

web radio italiana dedicata al mondo dei motori.

Nel 2019, dopo aver montato a metà stagione sulla sua monoposto il 4 cilindri VW-Spiess, Andrea Cola ha vinto il Trofeo ACI Racing Weekend di Formula 2000 e il TopJet F2000 Italian Trophy e, per la terza volta consecutiva, il campionato austriaco AMF.

Nel 2021 ha partecipato al Lamborghini Super Trofeo Europa con la Huracan del team Target vincendo a Monza e due volte al Nurburgring. Nel 2022 ha vinto il titolo GT3 ProAm nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance.

Palmares Andrea Cola

2017 – FIA-CEZ – primo assoluto

2017 – AMF F3 – primo assoluto

2018 – AMF F3 – primo assoluto

2018 – Campionato Middle European F3 – primo assoluto

2019 – Trofeo ACI Racing Weekend – primo F.2000

2019 – TopJet F2000 Italian Trophy – primo assoluto

2019 – TopJet F2000 Italian Trophy – primo Under 23

2019 – AMF F3 – primo assoluto

2022 – Campionato Italiano Gran Turismo Endurance – primo GT3 ProAm