Al via oggi la 14^ edizione della RORC caribbean 600.Maserati Multi70 e Giovanni Soldini tornano a competere sul percorso di 600 miglia tra le isole dei Caraibi

L’Aliseo stabile e sostenuto promette di favorire una corsa ad alta velocità.

Antigua – Mancano 24 ore alla regata e i team della flotta di 71 barche affrontano gli ultimi preparativi prima della partenza della 14a edizione della RORC Caribbean 600, promossa dal Royal Ocean Racing Club.

La sequenza dello start da Fort Charlotte, Antigua, vedrà partire per ultima la classe MOCRA, a mezz’ora di distanza dal primo gruppo. L’appuntamento sulla linea per i multiscafi è quindi fissato per domani, lunedì 20 febbraio, alle 11:30 ora locale (15:30 UTC, 16:30 ora italiana).



Giovanni Soldini, insieme all’equipaggio di Maserati Multi70, sfiderà in assetto volante il diretto rivale Zoulou (FRA) che a bordo conterà su una leggenda della navigazione come Loick Peyron ed Erik Maris al timone.

La regata, veloce e tattica, è un rincorrersi di manovre e cambi continui di direzione dei venti e delle correnti. Uno slalom di 600 miglia che da Antigua punta a nord, ruota attorno a Barbuda, Nevis, Saba e Saint Barth, doppia l’isola di Saint Martin e fa rotta a sud per girare Guadalupa, puntare l’ultima boa al largo di Barbuda, e tornare ad Antigua.



Le condizioni meteo, alla vigilia del via, promettono di favorire un’edizione ad alta velocità per i multiscafi che navigheranno anche per il record della regata con cui Maserati Multi70 ha un conto aperto. Con un tempo di 29 ore, 38 minuti e 44 secondi infatti, lo scorso anno, Argo di Jason Carroll con Brian Thompson al timone, non solo ha soffiato la Line Honours al team del tridente con un vantaggio di meno di due minuti, ma ha anche infranto il primato precedente, stabilito nel 2019 proprio da Maserati Multi70.

“Quest’anno abbiamo un meteo perfetto con Aliseo stabile e sostenuto,” spiega Giovanni Soldini: “le previsioni ci dicono che sarà una regata veloce e sono sicuramente le previsioni migliori che abbiamo avuto negli ultimi 4-5 anni, Sarà molto importante come sempre il passaggio a Guadalupa, dove la montagna è davvero alta e il sottovento è molto severo anche con condizioni di vento forte. È la 600 miglia dei Caraibi, con le sue caratteristiche: non bisogna sbagliare angoli e manovre, si deve giocare d’anticipo e fare grande attenzione ai sottoventi delle isole che possono trasformarsi in trappole. Insomma ogni piccolo errore in questa regata conta, ma noi siamo pronti!”

L’equipaggio che accompagnerà Giovanni Soldini è composto da 7 esperti velisti: Guido Broggi (ITA), Oliver Herrera Perez (ESP), Thomas Joffrin (FRA), Francesco Pedol (ITA), Alberto Riva (ITA), Matteo Soldini (ITA), Lucas Valenza-Troubat (FRA).



Maserati Multi70 partecipa alla RORC Caribbean 600 per la quinta volta dopo aver corso le edizioni del 2017, 2019, 2020 e 2022.



