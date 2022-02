Serie BKT – Risutati di oggi pomeriggio

Il Lecce batte il Crotone 3-0, salentini primi in classifica in solitaria.

Il Brescia costretto a rimandare ancora con la vittoria che manca da novembre 2021. Al Rigamonti finisce 2-2 La squadra di Inzaghi costretta sempre a riconcorrere il Frosinone; I gialli allenati da Fabio Grosso passano in vantaggio al 34′ con Ciano; il pareggio del Brescia al 45′ con Tramoni. Nella ripresa 88′ Canotto perfetta imbeccata di Ricci porta in vantaggio i frusinati. Appena il tempo di mettere la palla al centro e Proia pareggia dopo un batti e ribatti in area.

Torna al successo il Benevento a Cittadella, trascinato dal gol di Improta, vince anche il Como sul Cosenza: Gabrielloni (doppietta) porta al successo i lariani, il gol del Cosenza lo mette a segno Caso.

Queste i risultati finali e i marcatori del pomeriggio:

Brescia-Frosinone 2-2 [34′ Ciano (F), 45′ Tramoni (B), 88′ Canotto (F), 90′ Proia (B)]

Cittadella-Benevento 0-1 [69′ Impronta (B)]

Como-Cosenza 2-1 [71′-84′ Gabrielloni (CM), 88′ Caso (CS)]

Lecce-Crotone 3-0 [34′-45’+4 rig. Coda (L), 59′ Strefezza (L)]

La Classifica

Lecce 46

Pisa 45

Cremonese 45

Brescia 44

Monza 41

Benevento 40

Ascoli 39

Perugia 38

Frosinone 38

Cittadella 35

Como 34

Reggina 32

Ternana 31

Parma 28

Spal 24

Alessandria 23

Cosenza 19

Crotone 14

Vicenza 14

Pordenone 12