Serie A: Fiorentina-Atalanta 1-0

Nel martch delle ore 12,30 , la Fiorentina batte l’Atalanta 1-0.

Nel primo tempo occasioni per Gonzalez, Sottil e Koopmeiners, ma Musso e Dragowski si fanno trovare pronti. Il gol-vittoria arriva al 56′ grazie a Piatek che capitalizza al meglio un assist di Gonzalez. Annullato al 61′ l’1-1 di Malinovskyi per un fuorigioco di Hateboer: Gasperini non gradisce e viene espulso per proteste.

Viola a quota 42 punti, a -5 dalla Juve quarta che però ha una gara in più. La Dea, invece, manca l’aggancio ai bianconeri

IL TABELLINO

FIORENTINA-ATALANTA 1-0

Fiorentina (4-3-3): Dragowski ; Odriozola , Milenkovic (22′ st Quarta ), Igor , Biraghi (30′ st Terzic ); Castrovilli (22′ st Duncan ), Torreira (38′ Amrabat ), Bonaventura (31′ st Maleh ); Gonzalez , Piatek , Sottil . A disp.: Rosati, Callejon, Saponara, Cabral, Ikonè, Venuti, Nastasic. All.: Italiano 6

Atalanta (3-4-2-1): Musso ; Toloi (31′ st Scalvini ), Demiral , Djimsiti (13′ st Pasalic ; Hateboer , De Roon , Freuler (14′ st Pessina ), Zappacosta (14′ st Pezzella ); Koopmeiners , Malinovskyi; Boga (37′ st Mihaila). A disp.: Rossi, Sportiello, Mæhle, De Nipoti. All.: Gasperini

Arbitro: Doveri

Marcatori: 11′ st Piatek (F)

Ammoniti: Djimsiti (A), Milenkovic (F), Malinovskyi (A), Demiral (A), De Roon (A), Amrabat (F), Toloi (A)

Espulsi: –

Note: Al 18′ st espulso l’allenatore dell’Atalanta Gasperini per proteste