Rio Open, Fognini in semifinale

Fabio Fognini si qualifica per le semifinali nel ‘Rio Open’, torneo ATP World Tour 500 dotato di un montepremi di 1. 815.115 dollari, in svolgimento sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile.

Il 34enne di Arma di Taggia, n.38 ATP, reduce dai quarti a Baires e finalista in questo torneo nel 2015 (quando sconfisse Nadal in semifinale prima di cedere a Ferrer), ha battuto nei quarti l’argentino Federico Coria, 29enne di Rosario, n.63 del ranking, con il punteggio di 6-2, 6-4.

Fognini aspetta il vincente del match tra l’altro italiano Matteo Berrettini, numero 6 del mondo e prima testa di serie, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 27 Atp e 5 del seeding.