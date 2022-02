Premier League, Tottenham:doppietta di Kane , poi Maherz, City k.o. 3-2

Il Tottenham sbanca all’Heitad . Gli Spurs hanno battuto il Manchester City 3-2

La squadra allenata da Antonio Conte passa in vantaggio con l’ex juventino Kulusevski.

Il City pareggia con Gundogan. Nella ripresa , gli Spurs passano in vantaggio con un calcio d rigore trasformato da Mahrez. Uno scatenato Kane realizza la terza rete su assist di Kulusevski , annullato dall’arbitro per off-side dello stesso ex juventino. Il match lo chuide ancora Kane al 95’.

Il Liverpool batte in rimonta il Norwich e si porta a -6 da Guardiola, con una partita in meno. Chelsea e Arsenal conquistano i tre punti rispettivamente contro Norwich, Crystal Palace e Brentford. Colpi in trasferta per Watford e Burnley sui campi di Aston Villa e Brighton. Il Southampton batte l’Everton, pari tra West Ham e Newcastle

I Risultati

MANCHESTER CITY-TOTTENHAM 2-3

4′ Kulusevski (T), 33′ Gundogan (M), 59′ e 95′ Kane (T), 92′ Mahrez (M)

LIVERPOOL-NORWICH 3-1

48′ Rashica (N), 64′ Mane (L), 67′ Salah (L), 81′ Diaz (L)

CRYSTAL PALACE-CHELSEA 0-1

89′ Ziyech (CH)

ARSENAL-BRENTFORD 2-1

48′ Rowe (A), 79′ Saka (A), 90’+5 Norgaard (B)

ASTON VILLA-WATFORD 0-1

78′ Dennis (W)

BRIGHTON-BURNLEY 0-3

21′ Weghorst (BU), 40′ Brownhill (BU), 69′ Lennon (BU)

SOUTHAMPTON-EVERTON 2-0

52′ Armstrong (S), 84′ Long (S)

WEST HAM-NEWCASTLE 1-1

32′ Dawson (W), 45’+1 Willock (N)