Olimpia Milano trionfa nella Coppa Italia 2022 di basket.

La squadra di Ettore Messina supera in finale Tortona con il punteggio di 78-61 e si conferma campione della competizione aggiungendo l’ottava coppa nazionale nella propria bacheca. Il sogno dei piemontesi si spezza sotto i colpi di Melli, Hall e Delaney, per i piemontesi non basta un super Macura. Match equilibrato con l’Armani che accelera nell’ultimo quarto.