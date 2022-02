Campionati Europei Tiro con l’Arco, L’Italia chiude con 12 medaglie e il 2° posto nel medagliere

Sono dodici in totale le medaglie conquistate dall’Italia a Lasko, in Slovenia, che valgono il secondo posto nel medagliere per Nazioni dietro l’Ucraina. Gli azzurri hanno ottenuto il maggior numero di medaglie, mettendo in bacheca nel complesso 3 ori, 5 argenti e 4 bronzi, mentre gli ucraini hanno conquistato 4 ori e 2 bronzi.

Dopo i sei podi ottenuti ieri nelle prove a squadre, altrettanti ne sono arrivati oggi al termine delle finali individuali. Due gli argenti nell’arco olimpico grazie alla senior Vanessa Landi e all’Under 21 Matteo Balsamo, mentre nell’arco nudo – la divisione che faceva il suo esordio agli Europei – è dominio azzurro, soprattutto nel femminile: Cinzia Noziglia, Fabia Rovatti e Laura Turella occupano tutti e tre i gradini del podio.

L’ultima giornata dei Campionati Europei di Lasko porta all’Italia altre sei medaglie, questa volta nell’individuale, dopo le sei conquistate ieri dalle squadre. Nel complesso l’Italia guadagna 12 podi (3 ori, 5 argenti, 4 bronzi) e il secondo posto nel medagliere per Nazioni dietro l’Ucraina che guida la classifica con 4 ori e 2 bronzi. Alle spalle degli azzurri la Russia, anche lei con 12 medaglie (3 ori, 3 argenti e 6 bronzi).

Le prime finali di giornata sono quelle dell’arco nudo con l’Italia che sale ben quattro volte sul podio e conquista anche due quarti posti. La copertina è tutta per Cinzia Noziglia, Fabia Rovatti e Laura Turello che vincono oro, argento e bronzo nella gara femminile. Nel pomeriggio l’Italia si porta a casa due argenti nell’arco olimpico grazie a Vanessa Landi tra i senior e a Matteo Balsamo negli Under 21, si ferma ai piedi del podio Ginevra Landi.



I RISULTATI DELL’ ARCO OLIMPICO – Vince l’argento Vanessa Landi che dopo una grande cavalcata si ferma solo in finale contro la francese Lisa Barbelin. L’azzurra va sotto dopo il primo set, ma riesce a rimontare e a portare lo scontro alla quinta volée dove però prevale la transalpina che chiude la partita 6-4.

Si ferma ad un passo dall’oro la corsa di Matteo Balsamo nella gara Under 21 maschile. Nel match che vale il titolo europeo l’azzurro cede solo allo shoot off all’ucraino Alexander Kryvoruchko. Lo scontro è lungo e di altissimo livello come evidenziano i parziali (29-29, 29-29, 28-30, 29-29 e 39-29), l’equilibrio si spezza solo allo spareggio con l’ucraino che tira sul 10 e il giovane siciliano sul 9.

Finale sfortunata anche per Ginevra Landi nella gara Under 21 femminile. L’azzurrina si arrende 6-5 (10-10*) dopo una lunga lotta alla turca Sevval Yakupoglu, con lo scontro che dopo il pareggio nelle cinque volée si trascina allo shoot off dove entrambe centrano il 10 ma la freccia dell’avversaria è più vicina al centro.



I RISULTATI DELL’ARCO NUDO – En plein azzurro nella gara femminile con tre atlete della Nazionale sui tre gradini del podio. Nella sfida per il bronzo Laura Turello batte 7-3 la danese Maria Olsen, poi scendono in campo Cinzia Noziglia e Fabia Rovatti per la finalissima tutta italiana. A spuntarla è una fenomenale Cinzia Noziglia che conclude la sfida in tre volée battendo la compagna 6-0 con i parziali di 29-21, 29-21 e 30-27, la ligure su nove frecce ne infila sette sul “10” e due sole sul “9”.

La neo campionessa europea a fine gara racconta: “E’ sempre un’emozione pazzesca vincere un titolo, non ci si abitua mai e poi c’è questo podio tutto italiano che è una grandissima soddisfazione”. Per Rovatti la prima trasferta con la Nazionale è indimenticabile: “Direi meravigliosa, ho vinto un oro a squadre e questo argento, forse in finale potevo tirare un po’ meglio ma va benissimo così”. Sorriso decisamente ampio anche per Laura Turello: “Grande emozione, nelle ultime volée ho cercato di tirare fuori tutto quello che avevo e così sono salita su un podio tutto italiano”.

Nella gara maschile è quarto posto per Valter Bastieri sconfitto dal russo Vitalii Budiak 6-2.

La giornata delle finali individuali si è aperta con la vittoria nella finale per l’oro Under 21 di Davide Morra che ha battuto con un netto 6-2 il romeno Adrian Vlase, mentre nel femminile si ferma ad un passo dal podio Eleonora Meloni sconfitta nella sfida per il bronzo dalla britannica Kathryn Morton 6-4 al termine di un match molto combattuto. L’azzurrino vincitore dell’oro racconta a fine gara: “Sono molto contento della mia medaglia, spero che sia la prima di un lunga serie, ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino, soprattutto mio padre”.

