Lazio , Sarri:”Bologna , squadra pericolosa , positiva da affrontare”

Maurizio sarri si gode il successo e ilpass ai quarti Coppa Italia , dopo il successo (1-0) contro il Bologna.

“Abbiamo affrontato una squadra pericolosa in crescita , positiva e difficile da affrontare. Abbiamo fatto bene perché abbiamo creato le nostre palle gol senza concedere nulla agli avversari.

” In attacco le scelte che ho fatto erano qusi obbligatorie. Per il resto le scelte dipendono dal fatto che si trattava di una sfida difficile con la prossima sfida tra cinque giorni. Per noi è una competizione importante e giocano i calciatori importanti -ha concluso.