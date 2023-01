Finisce 79-73 a favore dell’Asvel la sfida della 20a giornata Eurolega.

Le sconfitte in Europa salgono a 14 per gli uomini di Ettore Messina, che si confermano la peggiore formazione per rendimento in casa, con due vittorie e otto ko. Settimo successo per Villeurbanne, che si porta così al 15° posto in classifica, superando proprio l’Olimpia, ora ultima. MVP della serata Brandon Davies con 26 punti, 8 rimbalzi e due assist.