CUS Milano in collaborazione con Olimpia Milano presenta i primi All Star Game dei Campionati Milanesi Universitari!

Due eventi imperdibili: giovedì 23 febbraio si disputerà sul parquet del Forum d’Assago l’ASG Maschile, mentre il 9 marzo sarà il turno dell’ASG Femminile.

ALL STAR GAME MASCHILE

Composizione delle squadre

North-East | Bicocca – Liuc – Politecnico – San Raffaele

South-West | Cattolica – IULM – NABA – Statale

Ogni squadra dell’ALL STAR GAME sarà composta da 12 giocatori, 3 per Università. Ogni Ateneo ha selezionato 5 giocatori: 1 che sarà inserito direttamente nella squadra e 4 da cui poi ne verranno selezionati 2 tramite una votazione sul profilo Instagram di CUS Milano. Le votazioni all’All Star Game maschile partono lunedì 23 gennaio!

Calendario Votazioni ASG Maschile

23 gennaio Bicocca: Luca Cifeca Recinella | Marco Perego | Ivan Romanò | Christian Viscusi

24 gennaio LIUC: Manlio De Carolis | Tommaso Sosi | Filippo Vietti

25 gennaio Polimi: Francesco Bandera | Alessandro Cangiullo | Federico Malatesta | Mark Karl Penner

26 gennaio San Raffaele: Alfonso Casale | Francesco Costa | Antonio Farina | Leonardo Pratesi

30 gennaio Cattolica: Andrea Andrea Balducci | Angelo Casagrande | Francesco Puglisi | Filippo Tentori

31 gennaio IULM: Leonardo Boccaccini | Manuel Franceschini | Gabriele Lussu | Jacopo Rusconi

1 febbraio NABA: Luca Capriccioni | Gabriele Malcisi | Fabio Francesco Mondo | Matteo Pensiero

2 febbraio Statale: Andrea D’Onofrio | Matteo Saffioti | Filippo Sanna | Niccolò Valenti

Le votazioni si terranno alle ore 15:00 nelle instagram stories di CUS Milano

ALL STAR GAME FEMMINILE

Composizione delle squadre

North-East | Bicocca – San Raffaele

La squadra dell’All Star Game sarà composta da 12 giocatrici, 6 per Università. Ogni Ateneo ha selezionato 8 giocatrici da cui poi ne verranno selezionate 6 tramite una votazione sul profilo Instagram di CUS Milano.

South-West | Cattolica – IULM – Statale

La squadra dell’All Star Game sarà composta da 12 giocatrici, 4 per Università. Ogni Ateneo ha selezionato 6 giocatrici da cui poi ne verranno selezionate 4 tramite una votazione sul profilo Instagram di CUS Milano.

Calendario Votazioni ASG Femminile

North-East

6 febbraio Bicocca prime 4: Giulia Angeretti | Eleonora Cipelli | Giorgia Colombo | Lisa Stilo

7 febbraio Bicocca (seconde 4): Mika Rudi Antonellini | Gaia Giacomelli | Arianna Longo | Giulia Trianti

8 febbraio San Raffaele (prime 4): Marta Bolognini | Camilla Ferrari | Miriana Mascolo | Carla Pisano

9 febbraio San Raffaele (seconde 4): Alice Capelli | Silvia Lamacchia Acito | Vittoria Morganti | Martina Regine

South-West

13 febbraio Cattolica (prime 3): Giulia Cappellini | Camilla Saibene | Noemi Sirtori

14 febbraio Cattolica (seconde 3): Michela Celeste Fogli | Giorgia Galli | Erica Urru

15 febbraio IULM (prime 3): Silvia Celia | Sara Di Giannantonio | Luna Rebecchi

16 febbraio IULM (seconde 3): Elisa Boager | Sara Guidotti | Giulia Saracco

17 febbraio Statale (prime 3): Alessandra De Ponti | Cecilia Memoli | Martina Valcarenghi

18 febbraio Statale (seconde 3): Carol Ceretti | Chiara Scala | Petra Matteucci

Le votazioni si terranno ogni giorno alle ore 15:00 nelle Instagram stories di CUS Milano!

Seguite il sito e i nostri canali social per non perdervi neanche una votazione dei primi All Star Game dei Campionati Milanesi Universitari!