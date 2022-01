Nell’ambito della mostra Giochi Olimici festa di tutta l’umanità

NELL’AMBITO DELLA MOSTRA

GIOCHI OLIMPICI FESTA DI TUTTA L’UMANITA’

Il professor Franco Ascani Presidente della FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs e membro dell’IOC Commission for Culture and Olympic Heritage dà voce istituzionale ai valori dello sport a sostegno del rapporto ITALIA-CINA nell’imminente apertura dei Giochi Olimpici Invernali Pechino dal 4 al 20 febbraio 2022

“Il ruolo cruciale che rivestono oggi i nuovi media si innesca in un processo di osmosi con i loro antenati, cinema e TV, creando un modello di comunicazione sempre più aperto, capace di entrare nelle case e di interagire con le persone. Un travaso moltiplicatore di immagini che diventa anche la memoria su cui si fondano i valori e la cultura dello sport. Le Olimpiadi non vivono solo ogni quattro anni, i Giochi Olimpici vivono sempre, anche grazie alle attività di FICTS”.

Con queste parole a sostegno del rapporto ITALIA-CINA, il professor Franco Ascani Presidente FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs e membro dell’IOC Commission for Culture and Olympic Heritage – ha aperto la mostra GIOCHI OLIMPICI FESTA DI TUTTA L’UMANITA’, una celebrazione degli alti valori dello sport, che dal 1983 la FICTS (www.sportmoviestv.com), promuove incessantemente, dando un’unica voce alle 125 Nazioni aderenti al network.

La voce autorevole del Presidente Ascani ha dato forza e prestigio alle immagini esposte raffiguranti le copertine dei Film Olimpici e foto storiche dei Giochi Olimpici, completate a un video collage delle diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali ed una raccolta di medaglie, libri, monete centenario, pins e francobolli.

Tutto è stato concertato per dare grande valore e porre massima attenzione agli imminenti Giochi Olimpici Invernali-Pechino 2022, perché nessun evento come lo sport è in grado di unire e di abbracciare tutti, in una sana, avvincente e globale condivisione e competizione di talenti.

Con questa edizione di Giochi Olimpici, Pechino diventerà la prima città ad avere ospitato sia l’edizione Estiva che Invernale dell’evento sportivo più famoso del mondo.

MILANO 19.01.2022/EVENTO: “giochi olimpici” festa di tutta l’umanità/SPORT/ph Fabio Bozzani/Nella foto LA LOCANDINA DEI GIOCHI OLIMPICI ESIVI DI PECHINO (CINA) 2008

La XXIV edizione dei Giochi Olimpici Invernali ospiterà ben 3.000 atleti provenienti da tutto il mondo che si sfideranno in 15 discipline durante ben 109 eventi.

L’edizione prenderà vita con la cerimonia di apertura del 4 febbraio e si protrarrà fino alla serata di chiusura del 20 febbraio.

MILANO 19.01.2022/EVENTO: “giochi olimpici” festa di tutta l’umanità/SPORT/ph Fabio Bozzani/Nella foto LA LOCANDINA DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI GRENOBLE (FRANCIA) 1968

Per sottolineare l’importanza di questa edizione dei Giochi Olimpici, nel suo videomessaggio diramato durante l’incontro, il Presidente Ascani ha così concluso: “I Giochi Olimpici non riguardano la politica. I Giochi Olimpici riguardano innanzitutto lo sport. Gli atleti personificano i valori di eccellenza, solidarietà e pace. Sono certo che i Giochi di Pechino contribuiranno positivamente alla diffusione delle conoscenze, del sapere, del vivere civile dei rapporti umani. Associare attraverso i Giochi allo sport, alla cultura e all’educazione, come sta facendo la Cina, significa riconoscere il ruolo sempre più crescente del Paese, capace di influenzare lo sviluppo della coscienza collettiva attraverso le diverse culture ed in particolare tra i nostri Paesi, in occasione dell’anno della Cultura e del turismo Italia-Cina.”

FICTSC APPROFONDIMENTI

Mission

Con il claim “FICTS Is Culture Through Sport”, la Federazione promuove il significato socioculturale dei Giochi Olimpici e Paralimpici, integrando lo sport con la cultura, con l’intento di diffondere una filosofia di vita basata sui valori della tolleranza, dell’etica, del rispetto, dell’autodisciplina, dell’amicizia, della solidarietà, della pace e del fair play.

La FICTS sviluppa quindi la conoscenza dei valori olimpici quali strumento di affermazione della dignità umana sulla scena mondiale. Lo sport è un “movimento globale al servizio dell’umanità”.

Attività

Il Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva è un Circuito Internazionale che la FICTS utilizza per la promozione e la diffusione dei valori olimpici e della cultura dello sport.

La FICTS organizza annualmente, da 36 anni, a Milano (Italia), al Palazzo Giureconsulti “SPORT MOVIES & TV – MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST”, Finale del “World FICTS Challenge”. 160 opere, 70 ospiti internazionali e nazionali, 5 Meeting, 2 Workshop, 7 Mostre, 2 Conferenze Stampa, Premiazioni ed Eventi Collaterali

Quale “Federazione Internazionale delle Televisioni Sportive”, con un brand affermato nell’industria, la FICTS opera in sintonia con l’OIympic Channel e con i 1725 Canali sportivi televisivi. Ogni anno conferisce il “TV SPORT EMOTIONS AWARD”

96 discipline sportive fanno parte dell’archivio FICTS, che raccoglie un patrimonio di 4233 ore di immagini sportive audiovisive suddivise in 8 sezioni: documentari, spot, reportage, fiction, cartoon, etc.

I personaggi dello Sport, della Tv, del Cinema e del Giornalismo che “hanno svolto una significativa azione attraverso la promozione dell’immagine sportiva e dei valori culturali ed etici dello sport “entrano a far nella 173 OF FAME: EXCELLENCE GUIRLANDE D’HONNEUR

La FICTS organizza, in concomitanza con grandi manifestazioni mondiali ed eventi associati alla cultura dello sport, mostre con 2652 memorabilia sportivi ed olimpici e 1500 poster dei più famosi film a tema sportivo

“Manifesto of the Culture and Image of Sports” è un punto di partenza per una più ampia riflessione sul valore positivo dello sport elaborato dal Centro Studi IACUS in due anni di ricerca.

La FICTS presenta nelle Scuole, nelle Università e nelle Organizzazioni Sportive contenuti audiovisivi ed educativo-formativi, programmi di educazione motoria e di cultura sportiva coinvolgendo attivamente le Scuole (46.000 giovani hanno partecipato nel 2018).

L’Agenzia di Informazione della FICTS (65.000 contatti), il sito web e la presenza sui principali social network (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram etc.) costituiscono un canale di comunicazione privilegiato.

Patrocini Istituzionali e qualificati Partner sostengono ogni anno le attività nazionali ed internazionali della Federazione presso 10.233 soci, produttori televisivi, giornalisti, dirigenti sportivi, CNO, registi e gli operatori del settore.

La FICTS coinvolge tutte le parti interessate attraverso gli strumenti multimediali legati al portale dell’immagine sportiva della FICTS, i 65.000 indirizzi della mailing-list, i Social Networks e la rete internazionale dei Festival annuali.

L’Archivio video FICTS, con la Sezione dedicata ai “Giochi Olimpici” e tutte le Discipline Olimpiche, raccoglie 4110 ore di immagini: un patrimonio inestimabile di immagini di cui la FICTS detiene i diritti culturali.

Annualmente organizza, a Milano (Italia), “Sport Movies & Tv” Finale Mondiale del “World FICTS Challenge” Campionato Mondiale del Cinema, della Televisione e della Cultura sportiva (16 Festival nei 5 Continenti), considerevole “vetrina mondiale” per Network mondiali, new media, case di produzione, produttori, registi, Comitati Olimpici e Federazioni sportive, campioni sportivi, radio, agenzie pubblicitarie e di comunicazione.