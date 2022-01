Coppa Italia: Inter-Empoli 3-2 (dts)

Ci sono voluti i tempi supplementari all’Inter per battere l’Empoli e qualificarsi ai quarti di Coppa Italia.

Una partita non facile per i ragazzi allenati da Simone Inzaghi. Già al secondo minuto Correa dopo un brutto contrasto con Romagnoli è costretto a lasciare il campo , l’argentino in lacrime sostituito da Alexis Sanchez. L’ Inter passa vantaggio proprio con il cileno al 13′. Nella ripresa l’Empoli sorpassa i padroni di casa con Bajrami e autogol di Radu dopo un colpo di testa di Cutrone. Pareggio ristabilito al 90’ con una prodezza di Ranocchia poi nei supplementari il gol decisivo di Sensi appena entrato.

IL TABELLINO

INTER-EMPOLI 3-2

Inter (3-5-2): Radu ; D’Ambrosio , Ranocchia , Dimarco ; Dumfries , Gagliardini (32’ st Dzeko ), Vecino (19’ st Barella ), Vidal (19’ st Calhanoglu ), Darmian (19’ st Perisic ); Correa (5’ pt Sanchez ), L. Martinez (pts Sensi ). Allenatore S. Inzaghi . A disp.: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Kolarov, Skriniar, Bastoni.

Empoli (4-3-1-2): Furlan ; Fiamozzi (26’ st Stojanovic ), Viti , Romagnoli , Marchizza (40’ st Ismajli ); Zurkowski (1’ st Ricci ), Stulac , Bandinelli (1’ st Henderson ); Asllani (7’ sts Fazzini ); Pinamonti (1’ st Bajrami ), Cutrone . Allenatore Andreazzoli . A disp. Vicario, Ujkani, Damiani, Tonelli, Rizza, Pezzola.

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 13’ pt Sanchez (I), 16’ st Bajrami (E), 31’ st aut. Radu (E), 45’ st Ranocchia (I), 15’ pts Sensi (I)

Ammoniti: Vecino (I), Romagnoli (E)