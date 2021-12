Serie BKT: i risultati 18^ giornata

il 93° derby Perugia-Ternana finisce 1-1

ASCOLI-CREMONESE 1-4 [31’ Valeri (C), 39’ Buonaiuto (C), 44’ Erano (A), 70’ Di Carmine (C), 90’ Vido (C)

COMO-REGGINA 1-1 [16’ Rivas (R), 55’ Cerri (C)]

COSENZA-PISA 0-2 [9’ Toure, 52’ Cohen]

CROTONE-PORDENONE 4-1 [9’ Maric (C), 19’ Borello (C), 26’ Butic (P), 69’ Maric (C), 76’ Kargbo (C)]

FROSINONE-SPAL 4-0 [33′ e 38′ Zerbin, 46′ e 71′ Gatti]

ALESSANDRIA-PARMA 0-2 [31′ Vazquez, 42′ Benedyczak]

BRESCIA-CITTADELLA 1-1 [52′ Antonucci (C), 71′ Moreo (B)]

PERUGIA-TERNANA 1-1 [30′ Kouan (P), 48′ Pettinari (T)]

BENEVENTO-MONZA [Rinviata]

LECCE-VICENZA [Lunedì, ore 20.30]

La Classifica

POSIZIONE SQUADRA PUNTI 1 Pisa 38 2 Brescia 34 3 Cremonese 32 4 Lecce 31 5 Benevento 31 6 Monza 31 7 Cittadella 29 8 Frosinone 28 9 Perugia 27 10 Ascoli 26 11 Como 25 12 Ternana 23 13 Parma 23 14 Reggina 23 15 SPAL 20 16 Alessandria 17 17 Cosenza 16 18 Crotone 11 19 Pordenone 8 20 Vicenza 7