Gli Azzurrini di Nicolato sconfitti dalla Germania 4-2

Arriva un’altra sconfitta per l’Italia Under 21 sperimentale, dopo quella contro l’Inghilterra.

Allo stadio ‘Conero di Ancona , i ragazzi di Nicolato battuti dalla Germania 4-2.

Campo esante per l’intesa pioggia caduta prima del match con un equilibrio fino al 23’, quando ad aprire le marcature ci pensa Huseinbasic, che sfrutta l’errore di Cittadini. Nella ripresa arriva il raddoppio al 52’ Samardzic :calcio di punizione dal limite all’incrocio dei pali. Il tris al 55’ di Schade. Noicolato effettua dei cambi entra Cancellieri, l’attaccante laziale in otto minuti realizza una doppietta (66 e 74′) Il match si riapre , ma Cittadini già ammonito trattiene per la maglia Malone , l’arbitro lo espelle. All ’88 calcio di rigore per i tedeschi , il fallo di mano di Bellanova, dal dischetto Malone fa centro. . Gli Azzurrini chiudono in 9 . Per gli azzurrini ancora due amichevole prima dei Capionati Europei di categoria nel mese di Giugno in Gerogia e Romania.