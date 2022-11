F1 GP Abu Dhabi. Pole di Verstappen

Le Red Bull dettano legge e qonquistano la prima fila nel Gp di Abu Dabhi. Primo Verstappen , secondo Perez

Le due Ferrari partiranno entrambe in seconda fila : Leclerc-Sainz. Terza fila tutta Mercedes., le frecce d’argento mai in lotta per la pole

Lewis Hamilton precede di soli tre millesimi George Russell ma il distacco delle Frecce d’Argento supera i sei decimi. Raggiunge la fase finale delle qualifiche Sebastian Vettel che (all’ultimo GP della carriera) chiude nono davanti a Daniel Ricciardo, il prossimo anno pilota di riserva Red Bull.

GRIGLIA DI PARTENZA GP ABU DHABI F1 2022

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. George Russell (Mercedes)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Sebastian Vettel (Aston Martin)

10. Daniel Ricciardo (McLaren)

11. Fernando Alonso (Alpine)

12. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

13. Mick Schumacher (Haas)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16. Kevin Magnussen (Haas)

17. Pierre Gasly (AlphaTauri)

18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

19. Alexander Albon (Williams)

20. Nicholas Latifi (Williams)

CLASSIFICA QUALIFICHE GP ABU DHABI F1 2022

Q3

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:23.824 6

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.228 6

3 Charles LECLERC Ferrari+0.268 5

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.418 5

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.684 6

6 George RUSSELL Mercedes+0.687 6

7 Lando NORRIS McLaren+0.945 6

8 Esteban OCON Alpine+1.006 6

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.137 5

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.221 5



Q2

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:24.419 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.098 3

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.102 3

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.203 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.355 4

6 Lando NORRIS McLaren+0.484 4

7 George RUSSELL Mercedes+0.521 4

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.555 4

9 Esteban OCON Alpine+0.588 4

10 Daniel RICCIARDO McLaren+0.649 4

11 Fernando ALONSO Alpine+0.677 4

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.800 5

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.806 4

14 Lance STROLL Aston Martin+0.940 4

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.989 4



Q1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:24.754 2

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.066 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.336 1

4 Charles LECLERC Ferrari+0.457 1

5 Lando NORRIS McLaren+0.633 2

6 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.769 2

7 George RUSSELL Mercedes+0.791 2

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.840 2

9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.840 2

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.876 3

11 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.957 2

12 Esteban OCON Alpine+0.981 2

13 Lance STROLL Aston Martin+0.987 2

14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.012 2

15 Fernando ALONSO Alpine+1.028 2

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.080 2

17 Pierre GASLY AlphaTauri+1.105 3

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.138 2

19 Alexander ALBON Williams+1.274 2

20 Nicholas LATIFI Williams+1.300 3