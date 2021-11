– 2 al Fastweb Grand Prix di Ginnastica 2021

Mancano poche oreal via del Fastweb Grand Prix della Ginnastica, in scena sabato 20 novembre alle ore 15.30 all’Allianz Cloud Arena e sono solo 300 i biglietti ancora disponibili per assistere alla kermesse dedicata al mondo della ginnastica, acquistabili sulla piattaforma www.ticketone.it.

Programma giornata

Ore 15.30 Allenamento atleti sul campo di gara

Ore 15.45 Presentazioni atleti, saluti istituzionali, inno di Mameli

Ore 16.00 Inizio gara Fastweb Grand Prix

Ore 17.40 Premiazioni



Dalle 16.00 alle 17.40 si alterneranno in pedana gli atleti che sfideranno su 7 attrezzi, i protagonisti del Galà, insieme ai medagliati del 2021, un anno strepitoso per gli Azzurri e le Azzurre della Federazione Ginnastica d’Italia.



I protagonisti della gara

Gli attrezzi per l’artistica femminile saranno le parallele asimmetriche, dove per l’Italia gareggerà Elisa Iorio e la trave, con Martina Maggio: entrambe sfideranno l’atleta tedesca Kim Bui.

Per la ginnastica artistica maschile, Nicolò Mozzato gareggerà alle parallele, Salvatore Maresca agli anelli e Carlo Macchini alla sbarra, sfidando i campioni turchi Ibrahim Colak e Ahmet Onder.

Per la ritmica Milena Baldassarri gareggerà al cerchio, Alexandra Agiurgiuculese al nastro, in pedana opposte alla campionessa rumena Andreea Verdes.

In pedana sfileranno tutti i medagliati del 2021 di Giochi Olimpici e Mondiali: Nicola Bartolini, Marco Lodadio, Vanessa Ferrari, Asia D’Amato, Lara Mori, le Farfalle della Squadra di Ritmica, Sofia Raffaeli, Davide Donati e Michela Castoldi.

Daranno vita al Galà: Ludovico Edalli, Thomas Grasso, Giorgia, Villa, Alice D’Amato, Desirèe Carofiglio, Veronica Mandriota, Angela Andreoli, Giorgia Leone, Alessia Russo, Alexandra Naclerio, Serenza Ottaviani, Giulia Segatori, Maria Zaffagnini, Eleonora Tagliabue, Davide Nacci, Marcello Patteri, Anna Bullo, Sara Cutini, Francesco Sebastio, Andrea Colnago, Elisa Marras, Nicole Alighieri, Alice Pettinari, Lucrezia Rexhepi, Edoardo Ferraris, Arianna Lucà, Sharon Agazzone, Elisa Machieraldo, Amelia Adducci, Elisa Jandolo Cossu, Marta Peretta, Amalia Solzi, il Team Fuori Quota (Parkour) oltre ai Liberi Di.



Il Fastweb Grand Prix sarà trasmesso in diretta su RaiSport dalle ore 16.00.

Partner istituzionali del Fastweb Grand Prix della Ginnastica sono la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, l’Aeronautica Miliare, l’Esercito Italiano, la Polizia di Stato e ovviamente la Federazione Ginnastica d’Italia.

Il Fastweb Grand Prix di Ginnastica è organizzato dal COL, composto da Ginnastica Bustese ed SG Plus, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia e con il supporto della Regione Lombardia.

Fastweb è il Title Sponsor dell’evento insieme ai Main Sponsor BPER, Nuncas, San Carlo con il marchio Veggy Good, ai Media Partner La Gazzetta dello Sport e Famiglia Cristiana, ai Partner della Federazione Ginnastica d’Italia Bionike, Freddy, Sigoa, Pastorelli e Uliveto.