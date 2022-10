Sorteggio Europei Under 21, Nicolato:” speravo meglio”

L’Europeo Under 21 che si terrà a giugno 2023 tra Georgia e Romania

L’Italia dovrà affrontare Francia, Norvegia e Svizzera nel girone D della fase a finale, come deciso dal sorteggio che si è tenuto a Bucarest. In palio oltre al trionfo continentale c’è anche il pass per le Olimpiadi di Parigi che si terranno nel 2024.

Il ct Nicolato “Onestavamente speravo meglio perché è il girone più difficile – ha commentato il ct Nicolato -. Abbiamo pescato la Francia che è la squadra più forte, la Svizzera che è arrivata seconda nel nostro girone ma facendo i nostri stessi punti, e la Norvegia che è molto fisica e che gioca con grande intensità”.