Lucrezia Magistris, triplo argento agli Europei U23!

L’Azzurra mette anche la firma sul nuovo record italiano assoluto di strappo con 99 kg

Lucrezia Magistris conquista tre medaglie d’argento agli Europei Under 23 in corso in Albania! L’Azzurra è protagonista di una gara al cardiopalma contro l’avversaria, l’ucraina Kamila Konotop, con cui ingaggia un testa a testa. Per la Magistris 99 kg di strappo, misura che le vale il nuovo record italiano di specialità, da lei stessa firmato agli Europei Senior di maggio. Nello slancio poi l’Azzurra della Ginnastica Pavese riesce ad incastrare solo la prima alzata a 112 kg, un kg in più della greca Georgopoulou.

Nello strappo Magistris e Konotop entrano in gara per ultime dopo la greca ferma a 91, rispettivamente con 95 e 96 kg; al secondo tentativo l’Azzurra piega i gomiti fallendo così i primi 99, mentre l’ucraina incastra bene i 100. Alla terza e ultima chance la Magistris riscatta i precedenti 99 mentre la Konotop vola a 104. Stesso iter nello slancio: con la Georgopoulou a 111, l’italiana entra in gara con i 112 superando di un kilo anche l’ucraina, entrata subito prima di lei a 111, ma poi non riesce a migliorarsi. Peccato per le due prove entrambe fallite a 117, che avrebbero consentito all’Azzurra di superare i 116 incastrati dall’avversaria in seconda prova.

Il medagliere azzurro sale così a quota 13 (7 ori + 3 argenti + 3 bronzi), al termine della terza giornata di gare. Oggi non ci saranno Azzurri in pedana, ma si riprenderà il 20 ottobre con tre italiani a caccia di nuove medaglie: Lorenzo Tarquini alle ore 13.00 nella categoria 81 kg Junior, Giulia Miserendino ed Elisa Sundas nella 71 kg Junior alle ore 15.00.