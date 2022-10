Europeo Elite Femminile BUVDA 2022: DAY 6 – ITABOXING PORTA 5 AZZURRE NELLE SEMIFINALI

L’europeo elite Femminile 2022 è in corso di svolgimento presso il Mediterrenean Center di Buvda (Montenegro).

OGGI, nella giornata di chiusura dei quarti di finali, hanno combattuto due azzurre:

Ha raggiunto la zona medaglie la 50 Kg Sorrentino grazie al 5-0 sull’armena Grigoryan. L’Azzurra in semifinale (21/10) se la vedrà con la turca CAKIROGLU

La 75 Kg Carlotta Paoletti, sconfitta dalla svedese Holgersson per 5-0, si è invece fermata ai quarti.

“Ottima” queste le parole di Coach Renzini “la prestazione della Sorrentino che ha meritatamente superato l’ostica armena Grigoryan. La Paoletti, pur disputando un buon match, ha perso contro la svedese Holgersson. In generale, non posso che ritenermi soddisfatto per avere 5 ragazze tra le semifinaliste”

Sono quindi 5 le azzurre che il 21 boxeranno per l’accesso alle finalissime del 22/10:

PROGRAMMA GARE E RISULTATI AZZURRE:

14/10

16° 60 Kg Mesiano vs Whitwell ENG 0-5

16° 54 Kg Chaarabi vs Fay IRL 0-5

15/10

8° 57 Kg Testa vs Glynn ENG 3-2

8° 52 Kg Savchuk vs Rahimova AZE W RSC 3 ROUND

16/10

8° 63 Kg Canfora vs Heijenen NED 0-5

17/10

8° 48 Kg Bonatti vs Lopez SPA

8° 50 Kg Sorrentino vs Fuertes SPA

18/10

4° 70 Kg Gemini vs Parada POL 3-2

4° 52 Kg Savchuk McNaul IRL 5-0

4° 57 Kg Testa vs Kruk POL 5-0

4° Bonatti vs SHALIMOVA UKR 5-0

19/10

19/10

4° 50 Kg Sorrentino vs GRIGORYAN ARM 5-0

4° 75 Kg Paoletti vs Holgersson SWE 0-5

21/10

Semifinali 70 Kg Gemini vs Desmond IRL

Semifinale 48 Kg Bonatti vs RESZTAN ENG

Semifinale 52 Kg Savchuk vs KOB UKR

Semifinale 50 Kg Testa vs Walsh IRL

Semifinale 50 Kg Sorrentino vs CAKIROGLU TUR

ITABOXING MEDAGLIERE EUROPEI FEMMINILI: 10 Ori, 4 Argenti, 12 Bronzi

2019: 2 Ori, 1 Argento, 2 Bronzi

2018: 1 Oro, 2 Bronzi

2016: 1 Bronzo

2014: 1 Oro, 1 Argento, 1 Bronzo

2009: 1 Bronzo

2006: 2 Bronzi

2005: 2 Ori

2004: 2 Ori, 3 Bronzi

2003: 2 Ori, 2 Argenti

9 le azzurre partecipanti

ITALIA BOXING TEAM – EURO WOMEN’S BOXING CHAMPIONSHIPS 2022

48 Kg Roberta Bonatti – CS Carabinieri

50 Kg Giordanan Sorrentino CS Carabinieri

52 Kg Olena Savchuk Sauli Boxe

54 Kg Sirine Chaarabi GS Fiamme Oro

57 Kg Irma Testa GS Fiamme Oro

60 Kg Alessia Mesiano GS Fiamme Oro

63 Kg Assunta Canfora GS Fiamme Oro

66 Kg Melissa Gemini POL. Fanum Viterbo

75 Kg Carlotta Paoletti Olympic Planet

STAFF

TEAM LEADER: Fabrizio Baldantoni

DT: Emanuele Renzini

COACH: Riccardo D’Andrea

COACH: Massimiliano Alota

Massoterapista: Pierluigi Pantini