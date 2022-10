Una grande serata di basket con la vittoria dell’Olimpia Milano, 80-75 contro il Partizan Belgrado

Una rimonta con Shields (25 punti) e Pangos trascinano la formazione di Ettore Messina, dopo essere stata ampiamente in svantaggio. Si verifica la situazione opposta, invece, per la Virtus Bologna: lo Zalgiris rimonta e vince 68-65 a Kaunas, secondo ko in tre gare per Scariolo e i suoi.