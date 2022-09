Michael Magnesi difende il titolo mondiale IBO in esclusiva su Mola.

Sabato 24 settembre a partire dalle ore 19.00: main event Joe Joyce vs Joseph Parker.

Joe Joyce contro Joseph Parker, Amanda Serrano contro Sarah Mahfoud, ma sopratutto Michael Magnesi contro Anthony Cacace. L’unico pugile italiano campione del mondo in carica ancora in attività, è pronto a tornare sul ring per difendere la sua cintura. Lo farà in diretta esclusiva italiana su Mola, quando il 24 settembre alla AO Arena di Manchester incrocerà i guantoni contro il nord irlandese dalle chiare origini italiane. Telecronaca Manolo Chirico e Roberto Cocco.

Telecronaca di Manolo Chirico e Roberto Cocco

Michael Magnesi (21-0-0) “The Lone Wolf” è pronto a difendere per la 3a volta il titolo mondiale IBO dei Superpiuma. A sfidarlo ci sarà Anthony Cacace (19-1-0) detto “L’Apache”, un pugile reduce dalla difesa del titolo britannico di categoria contro Leon Woodstock.

L’inglese, numero 1 del ranking WBO, Joe Joyce, ospita Joseph Parker, il Neozelandese numero 2 della stessa classifica, in un match tra pesi massimi che i due sperano possa fare da trampolino per una chance verso il titolo mondiale di sigla.

SERRANO VS MAHFOUD

La stella di Porto Rico torna sul ring per unificare i titoli. Lo farà contro la “regina” delle Isole Faroe. La vincitrice sarà campionessa mondiale: IBF, IBO, WBC e WBO dei pesi Piuma, in attesa di disputare l’unificazione contro la campionessa WBA Erika Cruz.

Una grande esclusiva italiana, visibile gratuitamente previa registrazione da app e smart tv su

iOS, Android, Apple Tv, Samsung Tv e Android Tv.

La serata si aggiunge, così, alla lista dei migliori eventi pugilistici internazionali, trasmessi gratuitamente, ogni settimana su Mola. L’intero evento potrà essere visto sia in diretta a partire dalle ore 19:00, sia nei giorni a seguire, nell’apposita sezione on demand.