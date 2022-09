Jody Vullo grande protagonista a Vallelunga

Ottima gara per Squadra Corse Angelo Caffi nella 5° tappa del BMW M2 CS Racing Cup Italy grazie alla top-five conquistata dal driver milanese al volante della vettura proveniente dalla concessionaria Tullo Pezzo.

Squadra Corse Angelo Caffi si conferma grande protagonista in pista anche nel 5° e penultimo round del BMW Racing Cup Italy che si è svolto nel week-end dal 16 a 18 settembre presso il circuito di Vallelunga.

Ad esaltare la scuderia bresciana le prestazioni di Jody Vullo. Il driver milanese, che continua a dare dimostrazione di grande abilità in pista, dopo aver conquistato la pole position nel corso della seconda manche di Qualifiche, si mantiene ancorato alla seconda posizione per gran parte di Gara 2. Protagonista di una eccellente rimonta, rispetto a Gara 1 conclusa in 5^ piazza, Gara 2 si chiude con un ottimo 4 ° posto che fa rientrare di merito Jody Vullo nella top-five dei piloti più preparati e tenaci presso l’Autodromo Nazionale “Piero Taruffi”.

Una grande sfida per Squadra Corse Angelo Caffi che, con questo ennesimo grande risultato, conferma il legame sempre più consolidato con la concessionaria Tullo Pezzo, dalla quale proviene la vettura bavarese, curata dalla Dymond Racing, in pista durante il Campionato BMW M2 CS Racing Cup Italy 2022.

Grande attesa per il round finale previsto nel week-end tra il 22 e il 23 ottobre al Mugello. Tappa nella quale la scuderia bresciana è pronta a dare sempre il massimo.