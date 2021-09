Serie A: Salernitana-Atalanta 0-1

Per la squadra bergamasca , seconda vittoria in questa stagione. Per gli amaranto campani , quarta sconfitta consecutiva.

Non è stato facile per i rgazzi di Gasperini . All’Arechi sono i padroni di casa a fare il match e a rendersi pericolosi con Mamadou Coulibaly e Obi (traversa e palo), ma poi a un quarto d’ora dal termine si fanno sorprendere da un guizzo in area di Zapata. pescato in area da un suggerimento di Ilicic

IL TABELLINO

SALERNITANA-ATALANTA 0-1

Salernitana (3-4-1-2): Belec ; Gyomber , Strandberg , Gagliolo (23′ st Bogdan ); Kechrida, M. Coulibaly , L. Coulibaly , Ranieri (16′ st Jaroszynski ); Ribery (1′ st Obi ); Gondo (16′ st Bonazzoli ), Djuric (29′ st Simy ).

A disp.: Fiorillo, Schiavone, Di Tacchio, Kastanos, Zortea, Delli Carri, Vergani. All.: Castori

Atalanta (3-4-1-2): Musso ; Toloi , Demiral (1′ st Djimsiti , Palomino ; Maehle , Pasalic (1′ st Koopmeiners ), Freuler , Gosens (46′ st Pezzella ); Malinovskyi (13′ st Zappacosta ); Miranchuk (1′ Ilicic ), Zapata .

A disp: Rossi, Sportiello, Pessina, Lovato, Piccoli. All.: Gasperini

Arbitro: Valeri

Marcatori: 30′ st Zapata (A)

Ammoniti: Djuric, Ranieri, Obi (S); Maehle, Toloi, Demiral, Malinovskyi (A)