Motogp, Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Super ‘Pecco’ Bagnaia

Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14esima tappa della MotoGP

Il pilota italiano , in sella alla della partito in pole position è rimasto in testa alla corsa sin dall’inizio , tagliando il traguardo davanti a Fabio Quartararo, e all’altro italiano Enea Bastianini.

Per “Pecco” si tratta della seconda vittoria in MotoGP, arrivata una settimana esatta dopo quella di Aragon. Nella classifica iridata è ora a -48 dal francese della Yamaha. Per la Ducati è la vittoria #56 in Top Class.

Ventunesimo all’arrivo il rientrante Andrea Dovizioso, mentre non hanno concluso la gara Alex Rins, Iker Lekuona e Jorge Martin.

classifica generale le prime tre posizioni

Pos Pilota Pilota Team 1 Quartararo F. Yamaha 214 2 Bagnaia F. Ducati 161 3 Mir J. Suzuki 157

MotoGp Gara Misano – GP di San Marino e della Riviera di Rimini – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 63 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 41:48.305 2 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp +0.364 3 23 Enea Bastianini Ducati Avintia Esponsorama +4.789 4 93 Marc Marquez Honda Repsol Honda Team +10.245 5 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team +10.469 6 36 Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +10.325 7 44 Pol Espargaro Honda Repsol Honda Team +13.234 8 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing Team Gresini +15.698 9 33 Brad Binder Ktm Red Bull Ktm Factory Racing +16.129 10 30 Takaaki Nakagami Honda Lcr Honda Idemitsu +18.519 11 51 Michele Pirro Ducati Ducati Lenovo Team +20.373 12 5 Johann Zarco Ducati Pramac Racing +21.066 13 12 Maverick Vinales Aprilia Aprilia Racing Team Gresini +21.258 14 6 Stefan Bradl Honda Team Honda Hrc +28.142 15 73 Alex Marquez Honda Lcr Honda Castrol +30.686 16 9 Danilo Petrucci Ktm Tech 3 Ktm Factory Racing +32.654 17 46 Valentino Rossi Yamaha Petronas Yamaha Srt +33.853 18 21 Franco Morbidelli Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp +36.272 19 10 Luca Marini Ducati Sky Vr46 Avintia +36.839 20 88 Miguel Oliveira Ktm Red Bull Ktm Factory Racing +37.202 21 4 Andrea Dovizioso Yamaha Petronas Yamaha Srt +42.587