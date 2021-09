Così Sinisa Mihajlovic dopo la pesante sconfitta (6-1) al meazza contro l’Inter

. “Abbiamo preso reti facili. Il calcio si fa con i fatti – spiega a Dazn – e il risultato e’ pesante, nella ripresa ci siamo disuniti perdendo la solidita’ delle ultime due partite. La forza dell’avversario ha fatto il resto. A fine primo tempo nonostante il tre a zero ero abbastanza soddisfatto per come avevamo giocato”.

TI POTREBBERO INTERESSARE