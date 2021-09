Dopo la vittoria sofferta con la Salernitana, Gasperini parla del risultato.

“La Salernitana ha fatto una grande prova e ha giocato con tanta energia – ha spiegato il tecnico dell’Atalanta -. Musso è stato bravo e siamo stati fortunati sul palo, ma ci abbiamo sempre creduto. Appena hanno rallentato, siamo passati in vantaggio”. “Qualcuno stasera non era al top e la Champions si accusa – ha aggiunto -. Ma questa squadra ha testa e sa stare in campo“.