Un super Gianmarco Tamberi agli Europei di atletica di Monaco di Baviera.

L’azzurro torna sul tetto d’Europa nel salto in alto conquistando una splendida medaglia d’oro, sei anni dopo Amsterdam. La misura di 2.30 mette in riga il tedesco padrone di casa Potye (argento) e l’ucraino Protsenko (bronzo) in una gara per niente facile viste le estreme condizioni meteo: terreno bagnato e un’attesa prolungata causa slittamento per pioggia. Potye è argento e Protsenko bronzo.