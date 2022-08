Conference League. La Fiorentina batte il Twente 2-1. Italiano festeggia la prima vittoria in Europa

Nella prima partita ufficiale di Conference League vince 2-1 contro il Twente.

A Firenze la sfida si sblocca immediatamente: Nico Gonzalez apre le marcature al 2′, Cabral raddoppia al 31’. Nella ripresa accorcia le distanze Cerny al 65’. Primo gol inglese per l’ex Sassuolo Gianluca Scamacca nella gara tra West Ham e Viborg.

Nelle altre gare dell’andata dei playoff di Conference League a Valencia il Villareal batte 4-2 l’Hajduk Spalato. Vince anche il West Ham contro i danesi del Viborg (3-1): in gol l’attaccante azzurro Gianluca Scamacca, L’Anderlecht bate lo Young Boys a Berna 1-0. A sorpresa il Maccabi Tel Aviv batte il Nizza in Israele: la partita termina 1-0, con i francesi che hanno ancora la possibilità di ribaltare tutto al ritorno. Stesso discorso per il Basilea che cade in casa dei bulgari dello CSKA Sofia (1-0). Sconfitta anche per il Colonia che perde in casa 1-2 con il MOL Vidi dopo aver giocato per 80’ in inferiorità numerica.