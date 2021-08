Luca Gaetani in gara a Luzzi

Dopo i problemi riscontrati ai freni a Morano, Luca Gaetani torna in Calabria per affrontare la difficile sfida del tracciato Cosentino della Luzzi Sambucina, gara valevole come nono round del Campionato Italiano Velocità Montagna.

Il tracciato di 6,150 Km, molto tortuoso e non troppo veloce, offre un ottima opportunità al driver veneto di consolidare la sua posizione in vetta alla classifica di gruppo GT; Luca torna a Luzzi dopo due anni, per la seconda volta in tutta la sua carriera, per cui per lui ci sarà davvero molto da studiare, il tracciato da memorizzare ed il feeling con la vettura da recuperare.

Il commento di Luca: “Sono davvero molto emozionato all’idea di tornare a Luzzi. Ho un gran bel ricordo dell’esperienza lì fatta due anni fa.” E continua cosi’: “Sarà una sfida molto agguerrita con i miei colleghi e amici di Gruppo GT, spero che la mia fida Rossa non abbia problemi e soprattutto spero di divertirmi anche un po’.“

La 25° edizione della cronoscalata Luzzi Sambucina si preannuncia una gara molto sentita e calda, rappresenta l’ultima sfida tradizionale prima delle tre prove che rappresentano le finali di campionato, ad un coefficiente di punti più alto. In queste circostanze, date anche le incognite del percorso, per il driver veneto è sufficiente fare del suo meglio e agguantare quanti più punti possibili per rinsaldare la sua ottima posizione attuale.

Luca conclude cosi’: “ A questo punto del campionato, ci presentiamo alla gara con buone speranze e pensando principalmente a disputare una buona gara, pulita. Come dicevo, ho un buon ricordo di questo tracciato, che secondo me si presta bene alla mia tipologia di guida ed alle caratteristiche della mia vettura, anche se è obiettivamente la prima volta con la Ferrari 488 Challenge.”

L’appuntamento è per il prossimo week-end, venerdi 20 Agosto si svolgeranno le operazioni di verifiche tecniche e sportive, sabato 21 a partire dalle 9.00 assisteremo alle due manche

di ricognizione, mentre per le due manche di gara ufficiali, lo start è previsto per domenica 22 Agosto sempre a partire dalle ore 9.00.

Come previsto dalle normative anti covid, l’intera manifestazione si svolgerà a porte chiuse, sarà comunque possibile seguire tutte le fasi della competizione in diretta streaming.

Foto di Gianluca Galiè