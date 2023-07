Skiroll: la coppa del mondo è partita! Buona la prima per gli azzurri

Pioggia di medaglie per l’Italia dello Skiroll nella prima tappa di Coppa del Mondo.Prossimo appuntamento con i Mondiali, poi tappa a Madona (LAT) e gran finale in Val di Fiemme.Il comitato Fiemme World Cup pronto per lo show dall’8 al 10 settembre. Nella foto Bechis in azione.

Domenica 10 settembre spazio alla gara promozionale Fiemme Rollerski Cup-Cermis Final Climb 8 ori e 3 medaglie di bronzo: questo il ricco bottino che la nazionale italiana di Skiroll si è portata a casa dalla tappa inaugurale di Coppa del Mondo dello scorso weekend in Kazakistan. La stagione estiva per gli azzurri è iniziata alla grande, dunque ottimi segnali in vista dei prossimi Mondiali, per arrivare poi carichi in Val di Fiemme in quella che sarà l’ultima ‘danza’ in Coppa del Mondo dall’8 al 10 settembre.

Il DT azzurro Michel Rainer può ritenersi soddisfatto sia per quanto riguarda la categoria Senior che quella Junior, ad iniziare con il doppio oro conquistato dal ‘re’ della velocità Emanuele Becchis, il quale ha dominato prima nella Sprint inaugurale e poi nella Super Sprint raccogliendo così i primi punti preziosi per la nuovissima classifica finale di specialità. I festeggiamenti sono poi continuati con l’acuto del trentino Tommaso Dellagiacoma nella prova di 10 km in tecnica libera e, dulcis in fundo, l’oro nella Mass Start di 20 km da parte dell’altoatesino Matteo Tanel. Il già campione del mondo dello Skiroll si è inoltre messo al collo un’importante medaglia di bronzo nella Sprint inaugurale e sul terzo gradino del podio sono poi saliti anche Michele Valerio nella Super Sprint e Riccardo Lorenzo Masiero nella 10 km.

L’inno italiano ha accompagnato l’intero weekend in Kazakistan, con la giovane modenese Anna Maria Ghiddi a mettere le rotelle davanti a tutte nelle quattro prove junior: Sprint, Super Sprint, 10 km in tecnica libera e infine Mass Start di 16 km in classico.

Il prossimo appuntamento decisivo saranno appunto i Campionati del Mondo nella provincia di Monza e Brianza dal 10 al 13 agosto, per poi ‘risalire’ la settimana successiva a Madona (LAT) e concludere in grande stile in Val di Fiemme a settembre.

Sarà un weekend trentino per tutti i gusti: Mass Start, Individual Sprint e Mass Start Uphill ‘Cermis Final Climb’ aperte a Junior e Senior. Ma c’è di più. Domenica 10 settembre è in programma anche la gara promozionale Fiemme Rollerski Cup – Cermis Final Climb, con partenza a Ziano di Fiemme e arrivo dopo 13 km in tecnica classica sulla gloriosa Alpe del Cermis. La gara promozionale scatterà alle 9, poco prima dei ‘big’ di Coppa del Mondo, ricalcando il format invernale dell’avvincente Rampa con i Campioni all’interno del magico contesto del Tour de Ski.