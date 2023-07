Flag Football: in archivio la prima giornata

Si è conclusa la prima giornata dei Campionati di Prima e Seconda Divisione di Flag Football: clima rovente in tutti i sensi e tasso tecnico in forte crescita, con Raiders Roma, Refoli Trieste e Arona 65ers già in testa ai rispettivi gironi della massima serie.

Avvio “bollente” per il flag football in versione senior, con il termometro che ha registrato temperature altissime in tutta Italia, non risparmiando i nostri campi. Prima e Seconda Divisione costrette, dunque, ad un esordio difficile ma non per questo meno felice dal punto di vista dei risultati e di quanto visto in campo.

In Prima Divisione, partenza a tutta velocità per Raiders Roma, Refoli Trieste e per i Campioni d’Italia in carica, gli Arona 65ers, che chiudono la prima giornata a punteggio pieno, seppur faticando non poco. Partendo proprio da Arona e dal Bowl di Asti, due le vittorie con un solo punto di scarto per i 65ers, a segno per 35 a 34 sui neo-promossi Giaguari Torino e per 27 a 26 sugli Heroes Milano. In mezzo, la partita contro gli X-Men Correggio, chiusa sul 25 a 20. Confermata solidità e impianto di gioco di tutte le squadre di questo girone, con l’immancabile necessità di rodare schemi e nuovi giocatori a roster ma nell’insieme lo spettacolo offerto è stato di ottimo livello. Le maggiori novità arrivano forse proprio dai Campioni in carica, presentatisi ad Asti con un roster completamente rivoluzionato e fortemente rinforzato da ben 7 giovanissimi atleti di scuola Seamen, da subito ben integrati con il resto del team.

Sul campo di Pescara, prova di forza dei Raiders, che si confermano sin da subito in ottima condizione e una delle più probabili contendenti al titolo. Competitivi, completi, ben allenati…i romani hanno ingranato subito le marce alte e chiuso imbattuti il Bowl, tallonati dai Ronin Ortona, ottimo mix di atleti di esperienza e di giovani, rinforzati in questa stagione dalla collaborazione con gli Speck Pescara. Al terzo posto virtuale di questo girone gli Umbria Sonics (nickname dei Ducks Lazio, forti del connubio con i rinati Steelers Terni) che, pur chiudendo il Bowl con 2 sconfitte e una sola vittoria, hanno dato del filo da torcere a tutti, riuscendo a tenere persino i Raiders a zero per metà partita. Senza vittorie ma con forse il miglior tasso atletico di tutto questo girone, i Warriors Bologna: individualità di spessore, con Andrea Bello e Niccolò Scaglia a guidare le danze, e margini di crescita importanti per una squadra cui domenica è mancata solo un po’ di esperienza in questo tipo di campionato, sia in campo che in sideline.

A Udine, i Refoli Trieste si sono confermati squadra da battere e, senza dubbio, una delle principali potenze del flag italiano. Squadra solida e di qualità, ai vertici delle classifiche da quasi 10 anni, è parsa più che mai pronta per l’assalto al titolo: tre le vittorie conquistate domenica, portate a casa con una media di 40 punti a partita.

Decisamente “in palla” anche le Aquile Ferrara, che hanno schierato Tommaso Monardi in cabina di regia e, malgrado gli impegni tackle conclusi solo la scorsa settimana, diversi protagonisti della bellissima finale di Seconda Divisione (persa contro i Lions Bergamo per 29 a 22), come il forte ricevitore Matteo Medini. Due vittorie e una sola sconfitta (quella contro i Refoli) per gli estensi e la sensazione che il bello debba ancora venire!

Due sconfitte per i Thunders Trento, che però si confermano team di spessore dopo l’ottima stagione disputata nel 2022. In ritardo di preparazione i Leoni Basiliano, anch’essi impegnati con il tackle fino a poche settimane fa e che domenica hanno pagato l’assenza importante di Claudio Corrado in cabina di regia, oltre che un calendario proibitivo.

Sul fronte Seconda Divisione, tanto entusiasmo e più di una squadra presentatasi con una formazione mista, ad onorare la tanto apprezzata formula Open. Buon equilibrio quasi ovunque, con partite ben giocate, spesso punto a punto e ancora pochi elementi per poter potersi sbilanciare con i pronostici. Ad uscire imbattuti dal questo torrido weekend sono stati Doves Bologna, le due formazioni dei Ducks Lazio, RVL Achei Crotone, Aquile Ferrara, Dolphins Ancona, Sentinels Isonzo, Lions Bergamo, Mad Dogs Milano 2, Daemons Cernusco e Frogs Legnano. In campo anche tanti volti noti dei nostri campionati tackle e tanto, tantissimo divertimento.

Ph. Credits: @Irena Leite