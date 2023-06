Mauro Nespoli conquista l’oro e si qualifica per la finalissima di Hermosillo (Mex)

Un ottimo modo per festeggiare la nomina a portabandiera azzurro per i Giochi Europei di Cracovia 2023

Mauro Nespoli festeggia nel migliore dei modi la nomina a portabandiera dell’Italia ai prossimi Giochi Europei vincendo la medaglia d’oro nella terza tappa di World Cup a Medellin, in Colombia. L’olimpionico azzurro vince in finale contro il coreano Kim Je Deok 6-4 e vola sul gradino più alto del podio. Il successo di tappa vale anche l’accesso diretto alle Finali di Coppa del Mondo che si disputeranno a Hermosillo, in Messico, il 9 e il 10 settembre.

NESPOLI D’ORO – La strada di Mauro Nespoli verso il podio inizia con una semifinale per cuori forti contro lo statunitense Brady Ellison, numero 3 del ranking mondiale. L’azzurro parte meglio (30-28), poi viene rimontato nei successivi due parziali (27-26, 29-28) ma ristabilisce la parità nel quarto (28-25). La sfida resta in equilibrio anche nelle tre successive frecce (28-28) ma allo shoot l’aviere della Nazionale riesce a portarsi a casa il successo 10-9.

In finale per l’oro Nespoli affronta il coreano Kim Je Deok e anche in questo caso è battaglia durissima. Il primo set finisce 1-1, i successivi due gli arcieri se li dividono equamente (28-30) e (29-28) e il terzo si chiude ancora 28-28. Decisive sono così le tre frecce del quarto parziale vinto dall’azzurro 28-27 che vale il 6-4 finale. Ai due 10 del coreano nell’ultima volée, Nespoli ha risposto con due 9, ma l’asiatico colpisce a sorpresa il 7 con la terza freccia: l’arciere italiano non si lascia sfuggire l’opportunità, ha bisogno di un 10 per vincere la partita e senza esitazioni piazza il colpo decisivo al centro del bersaglio.

Il bronzo va all’altro coreano Lee Woo Seok che batte Brady Ellison 7-1.

LE DICHIARAZIONI DI NESPOLI – “Questa vittoria non era cercata, perché mi stavo preparando per il prossimo evento, i Giochi Europei, ma visto che eravamo qua tirare qualche freccia nel 10 non fa mai male…”. Dopo il 7 all’ultima freccia di Kim, Nespoli ha avuto l’opportunità di portarsi a casa lk’oro e non se l’è fatta sfuggire: “La competizione si è riaperta completamente dopo il suo 7, sapevo che dovevo tirare un 10 per vincere, ho cercato di non pensarci e di tirare al meglio che potevo e fortunatamente sono stato bravo e la freccia è andata dove serviva”. Una freccia che è valsa la qualificazione alla finale di coppa ad Hermosillo: “Ovviamente sono molto contento, la finale sarà di nuovo in Messico come lo scorso anno. In quella occasione non ho tirato come potevo, quest’anno cercherò di cambiare il risultato”.

I RISULTATI DEL RICURVO – A vincere la gara individuale femminile è la coreana Lim Sihyeon allo shoot off 6-5 (9-8) contro la messicana Ruiz che dopo una brillante rimonta si ferma al’ultima freccia. Terzo posto per la statunitense Mucino-Fernandez dopo il successo 6-4 sulla tedesca Kroppen.Dominio coreano tra le squadre, le due selezioni asiatiche vincono con un doppio 6-0 le finali, al maschile ultimi ad arrendersi sono gli arcieri di Taipei, al femminile l’argento va alla Cina. Medaglie di bronzo per India e Taipei, i primi battono 5-3 la Cina, le seconde hanno la meglio sugli Stati Uniti 5-3. A interrompere la striscia coreana sono gli Stati Uniti nel mixed team con il successo all’ultimo atto allo shoot off 5-4 (18-17), bronzo per Taipei dopo il 5-1 sull’India.

I RISULTATI DEL COMPOUND – L’oro individuale compound va all’indiano Verma che batte in finale 148-146 lo statunitense Lutz. Terzo posto per l’altro statunitense Kappers dopo il 148-143 sul brasiliano Abreu.

Bandiera a stelle e strisce sul gradino più alto del podio femminile con Arreola che batte allo shoot off 145-145 (10-9) la beniamina di casa Sara Lopez. Bronzo per la belga Prieels grazie al 145-144 contro Ruiz (USA).

Tra le squadre storica vittoria al maschile per il Guatemala che ha la meglio sul Messico 235-230, a chiudere il podio è l’India (236-228 sulla Colombia). Tra le donne oro agli Stati Uniti che hanno la meglio in finale 233-231 con la Colombia, terzo posto per una manciata di centimetri per l’India che batte allo shoot off 232-232 (29*-29) il Messico.

Nel mixed team primo posto per la Colombia, 154-152 sul Messico, e terzo per l’Estonia (155-151 con Porto Rico).