Lew ragazze dell’Inter vincono la settima edizione della Danone Nations Cup

La Finale del torneo Under 12 femminile si è tenuta ieri Centro Tecnico Federale di Coverciano e, in occasione degli SGS Grassroots Awards a Montecatini Terme, è stato assegnato il ‘Premio Empowerment femminile’ di Danone.

Roma, 19 giugno 2023 – Una giornata di festeggiamenti e grande soddisfazione per le ragazze dell’Inter che ieri, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, hanno vinto la settima edizione della Danone Nations Cup, la manifestazione Under 12 promossa annualmente da Danone e FIGC – Settore Giovanile e Scolastico. A sfidarsi sui campi di Coverciano le formazioni Under 12 Femminili di S.S.C. Bari, F.C. Internazionale, ACF Fiorentina e Parma Calcio 1913 – le quattro squadre vincitrici dalla fase interregionale del prestigioso torneo – nel consueto quadrangolare previsto dal format, con gare da tre tempi intervallati dagli shootout.

La Danone Nations Cup, che dal 2016 in Italia è riservata esclusivamente alle formazioni femminili, testimonia l’impegno di Danone e di FIGC nella promozione e valorizzazione del talento femminile, della diversità e dell’inclusione e contribuisce da anni ad un cambiamento culturale positivo per quanto riguarda la parità di genere nel mondo del calcio. Una manifestazione che favorisce la crescita delle giovani calciatrici e promuove valori come il fair play, il rispetto dell’avversario, l’integrazione tra culture diverse, la socializzazione, lo spirito di gruppo e uno stile di vita sano.

L’evento conclusivo di questa edizione della Danone Nations Cup si è tenuto nel contesto del Grassroots Festival ed è stato preceduto dagli SGS Grassroots Awards, la cerimonia di premiazione delle Società e dei soggetti che svolgono attività nello sviluppo del calcio giovanile di base. Infatti, sabato 17 giugno presso il Palaterme di Montecatini Terme, è stato conferito il ‘Premio Empowerment femminile’ di Danone – riconoscimentodedicato alla parità di genere – a Maria Iole Volpi, allenatrice delle giovanili della AS Roma. Nel 2017 a Parigi, Maria Iole Volpi ha guidato le ragazze della AS Roma nella Finale Mondiale della Danone Nations Cup. La squadra ha rappresentato l’Italia e ha disputato il torneo contro squadre maschili. Maria Iole Volpi e le ragazze della AS Roma sono state ambasciatrici della promozione dell’attività femminile nel Mondo, tanto che il loro impegno, insieme al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ed a Danone Italia, hanno portato a istituire il Torneo U12 Femminile della Danone Nations Cup a livello internazionale.

“Attraverso la Danone Nations Cup vogliamo valorizzare i giovani talenti femminili e sostenere le calciatrici nel loro percorso di crescita personale e professionale. Un progetto che, in linea con i valori di Danone, promuove la parità di genere anche nel mondo del calcio. Mi congratulo con la squadra vincitrice e faccio i miei complimenti a tutte le atlete che hanno partecipato a questa edizione del torneo”, ha dichiarato Sonia Malaspina, Direttrice HR Danone Italia & Grecia. “Siamo, inoltre, orgogliosi di aver assegnato il ‘Premio Empowerment femminile’ a colei che si è contraddistinta per l’eccezionale impegno volto a produrre un cambiamento culturale anche in ambito sportivo”.

FLORENCE, ITALY – JUNE 18: <> at Centro Tecnico Federale di Coverciano on June 18, 2023 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

“La Danone Nations Cup – ha sottolineato il presidente del Settore Giovanile e Scolastico, Vito Tisci – rappresenta il momento più importante all’interno di una kermesse prestigiosa per il calcio giovanile italiano come il Grassroots Festival ed è un torneo a cui siamo particolarmente legati in quanto è dedicato allo sviluppo del calcio femminile. Portiamo avanti la sinergia con Danone dal 2016 e come Settore Giovanile e Scolastico crediamo fortemente in questo progetto”.

La Classifica della Finale della Danone Nations Cup 2023:

1° Inter, 15 punti

2° Parma, 12

3° Fiorentina, 9

4° Bari, 6

Nella scorsa edizione della Danone Nations Cup è stata la Juventus ad aggiudicarsi il primo posto, seguendo nell’albo d’oro Roma (2016), ancora Juventus (2017), Inter (2018) e Napoli, vincitore delle edizioni 2019 e 2021.