F1 Gp del Canada: solito ‘assolo’ di Verstappen

Super Max Verstappen campione del Mono in carica vince anche in Canada. Il pilota della Red Bull centra il 41 successo come Ayrton Senna , centesimo per la Red Bull Red Bull .

E’ lui il direttore ‘d’orchestra’ del Gran Cico della Formula Uno; Max Verstappen , l’olandese vince l’ennesimo Gran Premio lasciando agli altr piloti i ruoli di ‘orchestrali’. Partito in pole position e allungando giro dopo giro , non ha lasciato alcune speranze alle altre monoposto.

Al traguardo primo sotto a bamdiera a scacchi ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton , terzo Fernando Alonso (Aston Martin).

Buona la prova delle due Ferrari: lecldrc (quarto) e Carlos Sainz (quinto), le due ‘Rosse’ hammno dimostrato segnali positivi nella gestione delle gomme. Buona la prova di Albon, settimo con la Williams. Il Mondiale torna mel weekend del 2 luglio in Austria

CLASSIFICA E ORDINE D’ARRIVO DEL GP

1 VERSTAPPEN 1:16.237 2 ALONSO 1:16.346 3 HAMILTON 1:17.169 4 LECLERC 1:17.197 5 SAINZ 1:16.905 6 PEREZ 1:14.481 7 ALBON 1:17.258 8 OCON 1:17.680 9 STROLL 1:17.214 10 BOTTAS 1:17.699 11 PIASTRI 1:17.296 12 GASLY 1:16.903 13 NORRIS 1:19.040 14 TSUNODA 1:16.957 15 HULKENBERG 1:17.964 16 ZHOU 1:18.040 17 MAGNUSSEN 1:16.437 18 DE VRIES 1:16.779 RUSSELL RITIRO SARGEANT RITIRO

CLASSIFICA PILOTI F1 2023

Max Verstappen (Red Bull) 195

Sergio Perez (Red Bull) 126

Fernando Alonso (Aston Martin) 117

Lewis Hamilton (Mercedes) 102

Carlos Sainz (Ferrari) 68

George Russell (Mercedes) 65

Charles Leclerc (Ferrari) 54

Lance Stroll (Aston Martin) 37

Esteban Ocon (Alpine) 29

Pierre Gasly (Alpine) 15

Lando Norris (McLaren) 12

Alexander Albon (Williams) 7

Nico Hulkenberg (Haas) 6

Oscar Piastri (McLaren) 5

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5

Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4

Kevin Magnussen (Haas) 2

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2

Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

Logan Sargeant (Williams) 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2023

Red Bull 321

Mercedes 167

Aston Martin 154

Ferrari 122

Alpine 44

McLaren 17

Alfa Romeo 9

Haas 8

Williams 7

AlphaTauri 2