Super Quartararo si aggiudica il Gp di Germania classe Motogp

Uno strepitoso Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio di Germania, decima tappa della MotoGP 2022 corso sul tracciato del Sachsenring.

Alla partenza il campione del mo do insecond aposizione ha subito peso la testa della corsa, superano il pole-man Fracesco Bagnaia, che ha tentato di recuperare la posizione di testa , poi il pilta della Ductai è caduto dopo tre gir

Ottima la gara di Luca Marini e buona quella di Jorge Martin che rispettivamente in sella alla Ducati del Mooney VR46 Racing Team e alla Ducati Pramac, hanno chiuso in quinta e sesta posizione, davanti alla KTM di Brad Binder alla Ducati del rookie Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing). In Top Ten anche la KTM di Miguel Oliveira e la Ducati Gresini di Enea Bastianini.

A punti i rookie Marco Bezzecchi (Ducati del Mooney VR46 Racing Team) 11esimo, Raul Fernandez (KTM Tech 3) 12esimo, Franco Morbidelli (Yamaha Factory) 13esimo, Andrea Dovizioso (Yamaha WithU RNF) 14esimo e Remy Gardner (rookie KTM Tech 3).

In classifica iridata, Quartararo guida ora con 34 punti di vantaggio su Aleix Espargarò, 61 su Johann Zarco e 72 su Enea Bastianini. Bagnaia è sesto staccato di 91 punti, ad un punto da Brad Binder, che ne ha 90.

MotoGp Gara Sachsenring – Gp Germania – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 41:12.816 2 5 Johann Zarco Ducati Prima Pramac Racing +4.939 3 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team +8.372 4 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing +9.113 5 10 Luca Marini Ducati Mooney Vr46 Racing Team +11.679 6 89 Jorge Martin Ducati Prima Pramac Racing +13.164 7 33 Brad Binder Ktm Red Bull Ktm Factory Racing +15.405 8 49 Fabio Di Giannantonio Ducati Gresini Racing Motogp +15.851 9 88 Miguel Oliveira Ktm Red Bull Ktm Factory Racing +19.740 10 23 Enea Bastianini Ducati Gresini Racing Motogp +21.611 11 72 Marco Bezzecchi Ducati Mooney Vr46 Racing Team +23.175 12 25 Raul Fernandez Ktm Tech3 Ktm Factory Racing +26.548 13 21 Franco Morbidelli Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp +29.014 14 4 Andrea Dovizioso Yamaha Withu Yamaha Rnf Motogp Team +30.680 15 87 Remy Gardner Ktm Tech3 Ktm Factory Racing +30.812 16 6 Stefan Bradl Honda Repsol Honda Team +52.040