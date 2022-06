Moto2- Gp Germania , vittoria di Augusto MFernandez

oto2 Gp Germania Gara – Augusto Fernandez ha vinto il Gp di Germania classe Moto2, decima tappa del Motomondiale 2022 .

Il pilota del Team Red Bull Ajo, che partiva dalla prima fila (terzo tempo, ndr), una volta preso il comando della gara, non l’ha più lasciato sino alla bandiera a scacchi.

Una gara da vero dominatore per una doppietta Red Bull Ajo, visto che il rookie nonché iridato 2021 della Moto3 Pedro Acosta ha battuto Sam Lowes (Marc VDS), centrando il secondo podio in Moto2 dopo quello del Mugello.

Quarto all’arrivo l’idolo di casa Marcel Schrotter (Intact GP), che ha battuto la Speed Up di Fermin Aldeguer. In Top Ten anche Albert Arenas (Aspar), Alonso Lopez (Speed Up), Ai Ogura (Team Asia), Aron Canet (Pons) e Tony Arbolino (Marc VDS).

Gara incolore daper Celestino Vietti, autore di una brutta partenza (partiva dalla terza fila) e scivolato a 7 giri dalla fine quando lottava per la 12esima posizione.

Ora il vantaggio i di Vietti n classifica del sugli avversari si è notevolmente ridotto; sono 8 i punti di margine su Ogura, 12 su Fernandez, 17 su Canet e 38 su Arbolino.

moto2 Gara Sachsenring – Gp Germania – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 37 Augusto Fernandez Kalex Red Bull Ktm Ajo 39:44.019 2 51 Pedro Acosta Kalex Red Bull Ktm Ajo +7.704 3 22 Sam Lowes Kalex Elf Marc Vds Racing Team +7.844 4 23 Marcel Schrotter Kalex Liqui Moly Intact Gp +7.959 5 54 Fermin Aldeguer Boscoscuro Mb Conveyors Speed Up +11.169 6 75 Albert Arenas Kalex Gasgas Aspar Team +11.635 7 21 Alonso Lopez Boscoscuro Mb Conveyors Speed Up +12.805 8 79 Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia +13.639 9 40 Aron Canet Kalex Flexbox Hp40 +13.764 10 14 Tony Arbolino Kalex Elf Marc Vds Racing Team +13.800 11 96 Jake Dixon Kalex Gasgas Aspar Team +18.553 12 18 Manuel Gonzalez Kalex Yamaha Vr46 Master Camp Team +18.661 13 16 Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team +21.789 14 6 Cameron Beaubier Kalex American Racing +23.127 15 35 Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia +26.420 16 64 Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika Sag Team +28.606 17 4 Sean Dylan Kelly Kalex American Racing +39.217 18 84 Zonta Van Den Goorbergh Kalex Rw Racing Gp +46.429 19 61 Alessandro Zaccone Kalex Gresini Racing Moto2 +46.785 20 52 Jeremy Alcoba Kalex Liqui Moly Intact Gp +47.302 21 55 Alex Toledo Kalex Pertamina Mandalika Sag Team +56.066