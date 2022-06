Matteo Berrettini conquista l’Atp Queen’s: battuto Krajinovic in finale 7-5, 6-4

il tennista azzurro si conferma campione al Queen’s: battuto in finale il serbo Krajinovic, n. 48 ATP, in un’ora e 33 minuti. Per Berrettini è il settimo titolo in carriera nel circuito, il quarto su erba

Matteo Berrettini si conferma campione all’ATP 500 del Queen’s, certificando il rientro in grande stile dopo tre mesi di stop a causa dell’intervento alla mano destra. L’azzurro ha battuto in finale il serbo Filip Krajinovic, n. 48 della classifica mondiale: 7-5, 6-4 il risultato in un’ora e 34 minuti.