Uefa Euro 2020:-Germania-Portogallo 4-2

Nella seconda giornata del Gruppo F di Euro 2020 la Germania batte il Portogallo 4-2 . Tedeschio che salgono a quota 3 punti.

A Monaco di Baviera non sono mancate emozioni e gol. Ronaldo apre le marcature al (15′) , poi la squadra di Loew reagisce grazie a un super Gosens e cala il poker. Le autoreti di Ruben Dias e Guerreiro (35′ e 39′) ribaltano tutto in 4′, poi Havertz (51′) e Gosens (60′) arrotondano il risultato. A segno anche Diogo Jota (67′).

IL TABELLINO

PORTOGALLO-GERMANIA 2-4

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Bernardo Silva (1′ st Renato Sanches), William Carvalho (13′ st Rafa Silva), Danilo Pereira; Bruno Fernandes (19′ st Moutinho), Diogo Jota (38′ st André Silva): Ronaldo.

A disp.: Lopes, Rui Silva, Fonte, Guedes, Neves, Gonçalves, Dalot, Palhinha. All.: Santos

Germania (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels (17′ st Emre Can), Rudiger; Kimmich, Gundogan (28′ st Sule), Kroos, Gosens (17′ st Halstenberg); Muller, Gnabry (42′ st Sané), Havertz (28′ st Goretzka).

A disp.: Leno, Trapp, Volland, Werner, Neuhaus, Koch, Gunter. All.: Loew

Arbitro: Taylor (Ing)

Marcatori: 15′ Ronaldo (P), 35′ aut. Ruben Dias (P), 39′ aut. Guerreiro (P), 6′ st Havertz (G), 15′ st Gosens (G), 22′ st Diogo Jota (P)

Ammoniti: Havertz, Ginter (G)