Motgp Gp Germania. Zarco su tutti

Johann Zarco centra la pole position del Gran Premio di Germania classe MotoGP, ottava tappa del Motomondiale 2021.

Il pilota del Team Pramac ha portato la Ducati in pole position. Per il francese è la sesta pole in carriera nella classe Motogp..Secondo crono per la Yamaha Fabio Quartararo, terza la soprendente Aprilia di Alexis Espargaro

Gli italiani: Bagnaia 10° Luca marina 14°, Enea Basyianini 15° davanti a Valentino Rossi 16°

Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e Danilo Petrucci (KTM Tech 3) partiranno con il 18esimo e 19esimo tempo.

MotoGp Qualifica 2 Sachsenring – Gp Germania – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 5 Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:20.236 2 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 1:20.247 0.011 3 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:20.447 0.211 4 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:20.508 0.272 5 93 Marc Marquez Honda Repsol Honda Team 1:20.567 0.331 6 88 Miguel Oliveira Ktm Red Bull Ktm Factory Racing 1:20.589 0.353 7 89 Jorge Martin Ducati Pramac Racing 1:20.617 0.381 8 44 Pol Espargaro Honda Repsol Honda Team 1:20.659 0.423 9 30 Takaaki Nakagami Honda Lcr Honda Idemitsu 1:20.810 0.574 10 63 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:20.811 0.575 11 42 Alex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:20.949 0.713 12 73 Alex Marquez Honda Lcr Honda Castrol 1:21.135 0.899