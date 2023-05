Europa League: rimonta Siviglia. Juve sconfitta 2-1 (dts)

Il Siviglia batte la Juve 2-1 e conquista la settimna finale Europa League. Il 31 maggio a Budapest incontrerà la Roma di Mourinho che ha superato il Bayer Leverkusen.

Al Sanchez Pizjuan nob sono nastati i tempi regolamentari per decretare l’altra finalista che incontrerà la Roma ci sono voluti i supplementari per decretare la sfidante dei giallorossi in quel di Budapest.

Ad aggiudicarsi il match è stato il Siviglia di Mendilibar.

Primo tempo termina 0-0 con occasioini da gol ambo le parti , per la Juve la più clamorosa capita a Di Maria solo davanti a Bounou , lo scavetto termina fuori, dopo il palo cenrtrato da Kean. Il Siviglia sfiora il vantaggio con Ocampos , il colpo di testa in acrobazia è bloccato sulla linea della porta da Szczesny . Il portire polacco si ripete su staffilata di Acuna che alza in angolo. Al 40′ Fagioli costretto a lasciare il terreno di gioco per una grave infortunio alla spalla, dopo un durissimo contrasto con Gudelj, al suo posto Paredes.

Nella rirpesa Allegri al 65′ effettua dei cambi fuori Di Maria , l’argentino contrariato dalla scelta ripresa di Allegri , dentro Chiesa , esce Kean per Vlahovic ‘, meno di un minuto dopo il suo ingresso in campo, il serbo porta in vantaggio i bianconeri , lo scavetto con Bono in uscita è di alta fattura.

Il Siviglia assorbe il duro colpo e si lancia in attacco con l’ex milanista Suso che regala il pareggio on una perla all’incrocio dei pali dal limuite dell’area.

Sempre l’ex Milan poi prima del novantesimo ha impegnato Szczesny su punizione e liberato En Nesyri in pieno recupero, esaltando il colpo di reni del portiere polacco.

Ai supplementari, tra il 93′ e il 94′ la Juve spreca due buonissime occasioni prima Vlahovic e poi Chiesa hanno calciato male e debolmente da buonissima posizione, consegnando a Gil e Lamela rispettivamente l’assist e il colpo di testa che hanno completato la rimonta. Il 2-1 .

Il match si chiude con l’espulsione di Acuna che, da unico ammonito del Siviglia, si è preso il rosso per perdita di tempo. In finale ci va il Siviglia, ancora una volta. La settima per la precisione, questa volta contro Mourinho e la sua Roma.

IL TABELLINO

SIVIGLIA-JUVENTUS 2-1 dts (and. 1-1)

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Navas (1′ sts Gomez sv), Badé , Gudelj , Acuna ; Fernando , Rakitic ; Ocampos (25′ st Lamela ), Torres (17′ st Suso (12′ sts Rekik)), Gil (10′ pts Montiel); En Nesyri 6. A disp.: Dmitrovic, Flores, Telles, Mir, Hormigo, Bueno. All.: Mendilibar

Juventus (3-5-2): Szczesny ; Gatti , Bremer , Danilo; Cuadrado (1′ sts Milik), Fagioli (40′ Paredes ), Locatelli (41′ st Miretti ), Rabiot , Iling jr (41′ st Kostic ); Di Maria (18′ st Chiesa ), Kean (18′ st Vlahovic ). A disp.: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Barbieri. All.: Allegri

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 20′ st Vlahovic (J), 26′ st Suso (S), 5′ pts Lamela (S)

Ammoniti: Suso (S); Kean, Danilo, Paredes (J)

Espulsi: 10′ sts Acuna (S) per somma di ammonizioni