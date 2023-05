Roma, Mourinho:”Questa è una gioia molto grande per arrivare a un’altra finale”

José Mourinho si gode la qualificazione alla finale di Europa League,. Il tecnico portoghese dedica la vittoria con una dedica speciale. “

“Un messaggio che voglio mandare all’Emilia Romagna, forza. Nelle difficoltà riesci a trovare il meglio di te stesso, è un momento di grande festa a Roma ma non possiamo dimenticare la tristezza della gente“. Per il tecnico portoghese è la seconda finale in due anni: “La mia preoccupazione non è stare nella storia della Roma, ma aiutare i ragazzi a crescere, a fare cose importanti. Aiutare i romanisti che mi hanno dato tanto sin dal primo giorno. Questa è una gioia molto grande per arrivare a un’altra finale”.