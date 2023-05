Giro d’Italia 13^ tappa allo sprint vittoria di Rubio

Il colombiano Einer Rubio (Movistar) trionfa sul sul traguardo alpino di Crans Montana, in Svizzera. Tappa anomala accorciata di 120 km dalla direzione gara: cancellata la scalata al Gran San Bernardo e tutta la parte italiana della frazione per le previsioni di maltempo in Valle d’Aosta. In seconda posizione PINOT Thibaut (Groupama-FDJ) a 6″, terzo CEPEDA Jefferson. Thomas resta in maglia rosa. Sabato la Sierre-Cassano Magnago con il Passo del Sempione

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA 13^ TAPPA

1) Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) 51h20’01”

2) Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 2″

3) João Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 22″

4) Andreas Leknessund (Team DSM) a 42″

5) Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) a 1’28”

L’ORDINE D’ARRIVO DELLA 13^ TAPPA

1) RUBIO Einer (Movistar) 2h16’21”

2) PINOT Thibaut (Groupama-FDJ) a 6″

3) CEPEDA Jefferson (EF Education-EasyPost) a 10″

4) GEE Derek (Israel) a 1’01”

5) PARET-PEINTRE Valentin (AG2R Citroën Team) 1’29”

6) CARTHY Hugh (EF Education-EasyPost) s.t.

7) ALMEIDA João (UAE Team Emirates) 1’35”

8) DUNBAR Eddie (Team Jayco AlUla) s.t

9) THOMAS Geraint (INEOS Grenadiers) s.t

10) ROGLIČ Primož (Jumbo-Visma) s.t

MAGLIA CICLAMINO (classifica a punti)

Jonathan Milan – 164 punti Pascal Ackermann – 88 punti Derek Gee – 71 punti Michael Matthews – 68 punti Magnus Nielsen – 56 punti

MAGLIA AZZURRA (classifica miglior scalatore)

Thibaut Pinot – 114punti Davide Bais – 104 punti Einer Rubio – 68 punti Karel Vacek – 36 punti Derek Gee – 31 punti

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)

Joao Almeida – 51h20’23” Andreas Leknessund +20” Tymer Arensman +2’23” Santiago Sanchez +4’50” Ilan Van Wilder +6’02”

Domani (sabato) 14^ tappa da Sierre a Cassano Magnago, di 193 km.