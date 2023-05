Confeence League: Barak spedisce la Fiorentina in finale. Basilea battuto 3-1

La Fiorentina rimonta la sconfitta nel match dell’andata e vola in finale Conference League contro il West Ham.

approfittando di un errore difensivo dopo l’ennesima parata di Hitz. I viola si portano in vantaggio con Gonzalez, ma nella ripresa Amdouni (55′) pareggia che sfrutta un calcio di punizione di Palmard . La rete non spegne la buona vena toscana e Gonzales firma la doppietta al 72′: cross di Dodo difettoso interventi di Amodoui e colpo chirutgico dell’argentino, che vale i supplementari. Il gol che vale la finale lo realizza Barak al 129′ approfittando di un errore difensivo dopo l’ennesima parata di Hitz. C’è spazio anche per Jovic, che colpisce il palo e sfiora il poker. V

IL TABELLINO

BASILEA (3-5-2) – Hitz ; Lang , Adams , Pelmard ; Ndoye , Diouf , T. Xhaka (43′ st Frei ), Burger (1′ sts Males), Calafiori ; Amdouni , Augustin (37′ st Zeqiri ). A disposizione: Salvi, De Mol, Millar, Fink, Essiam, Vogel, Kade, Novoa. All. Vogel.

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano ; Dodô , Milenkovic , Igor (12′ st Ranieri ), Biraghi ; Amrabat , Castrovilli (10′ sts Mandragora); Gonzalez , Bonaventura . (1′ sts Barák ), Brekalo (1′ st Ikoné 6; Arthur Cabral (1′ pts Jovic ). A disposizione: Cerofolini, Saponara, Venuti, Martinez Quarta, Duncan, Sottil, Kouamé. All. Italiano.

Arbitro: Sanchez (Spa).

Marcatori: 35′ González (F), 10′ st Amdouni (B), 27′ st González (F), 24′ sts Barák (F).

Ammoniti: Igor (F), Ranieri (F), González (F), Burger (B), Ikoné (F), Dodô (F), Bonaventura (F), Barák (F).