Semifinale Playoff: il Monza 2-1 passa a Brescia con doppietta di Gytkjaer

Il Monza di mister Stroppam si aggiudica per 2-1 la semifinale di andata dei playoff di Serie B contro il Brescia.

Il Monza ipoteca la finale per il salto in Serie A, grazie al successo al Rigamonti contro il Brescia. I briqanzoli possono contare anche della migliore classifica rispetto alle Rondinelle , decisiva a in caso di parità al termine delle due sfide. Alla squadra di Corini servirà un’impresa domencia alle ore 21.

La Partita

Il Brescia parte forte e già al 7′ passano in vantaggio con Moreo, bravo ad approfittare dell’assist involontario di Carlos Augusto.

Il Brescia non decelera e al 12′ i sfiora il raddoppio quando un cross di Palacio viene deviato sul palo.

Momento topico del match tra il 22’ e il 27’ il Brescia prima perde Huard costretto a uscire dopo uno scontro con il suo portiere in uscita, poi esce anche Sabelli , il difensore abbandona il campo in lacrime dopo una ginocchiata alla schiena di Carlos Augusto, poortato poi in ospedale per controlli

All’ultimo minuto del primo tempo arriva il pareggio di Gytkjaer su assist di Ciurria, in posizione regolare come confermato dal Var.

Nella ripresa il Brescia non è quello visto nel prino tempo, così il Monza ne approfitta al 55’ ribaltando il risultato su calcio di rigore , il fallo di Joronen su Dani Mota è netto , dal dischetto Gytkjaer fa centro.

Il Brescia colpito tira fuori l’orgoglio e si getta in avanti ma la stanchezza si fa sentire dopo i 120 minuti giocato contro il Perugia con la difesa brianzola si difende bene.